De Zerbi eleştirildi, ancak milli ara nedeniyle Tottenham’a bir haftalık izin verdi

Eleştirilerin odağında ama hiç endişeli değil. Tottenham Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, sezonun zorlu geçen başlangıcında ve Premier League'de henüz galibiyet alamamışken, milli takım arası sırasında Londra'da kalan oyunculara tam bir hafta izin verme kararı aldı.





James Maddison, Conor Gallagher, Dominic Solanke, Tosin Adarabioyo ve Marcos Senesi, fiziksel durumlarını geliştirmesi gereken oyuncular olarak gösterildi. Ancak Telegraph'ın aktardığına göre bu ara, yenilgiden önce zaten planlanmıştı ve uzun bir milli ara döneminde grubun yönetimine dair normal stratejilerin bir parçasıydı.





Bu karar doğal olarak taraftarlar arasında soru işaretleri yarattı; taraftarlar, son sezonlarla paralel şekilde geçen bu kötü sezon başlangıcı nedeniyle oldukça öfkeli. İlk ciddi sınav 10 Ekim'de Manchester United deplasmanında olacak.