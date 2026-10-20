Robin van Persie'ye ilgi var. De Telegraaf'ın salı günü bildirdiğine göre, bu yıl Feyenoord'daki görevine son verilen ve şu anda kulüpsüz olan teknik direktörün yeni bir göreve ancak 2027'de başlaması bekleniyor.

Feyenoord muhabiri Marcel van der Kraan, oyuncu olarak Arsenal ve Manchester United formaları giydiği Premier League bağlamında Van Persie'nin adını anıyor. İngiltere'de şu anda 19. sırada bulunan Nottingham Forest'a işaret ederek, "Premier League'de Nottingham Forest'ın teknik direktörü Oliver Glasner'ın (ed. notu) koltuğu şimdiden sallanıyor" diyor.

Van der Kraan, "Teknik direktörlere karşı fazla sabrı olmayan Yunan milyarder Evangelos Marinakis, kulübünün Premier League'de sondan ikinci sırada olmasına öfkeli" diyor. Nottingham Forest'ın ilgisinin somutlaşması hâlinde Van Persie'yi zorlukların bekleyebileceğini de belirtiyor: "Milyonluk maaşlara rağmen, sezon ortasında zor durumdaki kulüplerin başına geçmek çoğu zaman sorunlara davetiye çıkarmak demek. Bu yüzden Van Persie de yeniden çalışmaya başlamak istediğinde kararını iyice düşünerek verecektir."

Van Persie'nin erken ayrılışının ardından Feyenoord'dan bir yıl daha maaş alacak olması da muhtemelen bunda rol oynuyor. "Van Persie ilgi eksikliği de çekmedi; yaz ortasında (büyük) Avrupa liglerinden kulüpler onun için sıraya girmişti."

Feyenoord'un eski teknik direktörü Arne Slot da Van Persie ile aynı durumda; Liverpool ona maaş ödemeyi sürdürüyor. De Telegraaf 'a göre, bu sezon Premier League'deki ilk galibiyetini pazartesi günü alan Tottenham Hotspur'da Slot'un adı geçti.

Van der Kraan, "Slot boş zamanlarını UEFA'da teknik gözlemci olarak değerlendiriyor. Böylece birçok büyük kulübü aylarca iş başında görme, oyun sistemlerini inceleme ve oyuncuları değerlendirme fırsatı buluyor" diye açıklıyor.

Feyenoord muhabiri, "Ancak 2027'de büyük bir Avrupa kulübünde göreve döneceği kesin" diyor. Menajeri Rafaela Pimenta, Avrupa'da ilgi gösteren kulüplerle düzenli olarak görüşüyor.