Ajax, Lutsharel Geertruida için yürütülen yarışa dahil oldu; De Telegraaf, Almanya’dan daha önce gelen haberlerin ardından perşembe günü bunu doğruladı.

Sabah gazetesine göre Ajax, çarşamba günü RB Leipzig ile temasa geçti. PSV’nin Roterdamlı savunmacıyı kiralamak istediği zaten biliniyordu, ancak die Roten Bullen kalıcı bir transfere öncelik veriyor.

Kulüp muhabiri Mike Verweij, “Mika Godts PSG’ye satılırsa Ajax’ın yaklaşık 18 milyon avroluk bonservis bedelini karşılama imkanı olabilir” diye yazdı. Masada bir kiralama teklifinin de bulunduğu belirtiliyor.

Ajax, sağ ayaklı ek bir stoper arayışında. Ko Itakura ve Josip Sutalo için Johan Cruijff ArenA’da artık bir gelecek olmadığı uzun süredir biliniyor.

26 yaşındaki Geertruida’nın Leipzig ile sözleşmesi 2029 ortasına kadar devam ediyor. Daha önce Feyenoord formasıyla 202 resmi maçta görev yaptı.

Geertruida’nın Ajax ya da PSV’ye transferi son derece dikkat çekici olur. Rotterdam-Zuid’da Hollanda Milli Takımı oyuncusu hâlâ çok seviliyor.

Geertruida, yurt dışına bir transferi de tercih edebilir. Geçtiğimiz sezonda Sunderland’de kiralık olarak forma giydi.