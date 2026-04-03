De Telegraaf: "Cruijff, Pep Guardiola'dan Ajax'ın teknik direktörü olmasını isteyecek"

De Telegraaf’ın Ajax muhabiri Mike Verweij, futbol podcast’i Kick-off’ta yaptığı açıklamada, Jordi Cruijff’un Ajax’ın baş antrenörlüğü için Pep Guardiola ile temasa geçeceğini öngördüğünü söyledi.

Podcast'te ilk olarak Girona teknik direktörü Michel'den bahsediliyor. Verweij'e göre Cruijff, İspanyol teknik adamı gerçekten beğeniyor, ancak henüz onunla herhangi bir görüşme yapılmadı.





Cruijff, Michel'den etkilenmiş olsa da, Ajax'ın mutlak rüya adayı olarak başka bir İspanyol teknik direktörü görüyor: Pep Guardiola. Manchester City'nin teknik direktörü, 2027 ortasına kadar İngiltere'de kalacak.

“Bu, Ajax taraftarları için bir rüya olurdu. Cruijff’in belgeselinde Guardiola, her şeyi Cruijff’e borçlu olduğunu söylüyor. Belki de bu, Cruijff ailesine borcunu ödemek için güzel bir yoldur.”

“Guardiola sadece kulüpleri seçmek zorunda kalacak, ona yılda yirmi milyon euro teklif edecek kulüpleri de dahil. Amsterdam'da o kadar maaş yok,” diye devam ediyor Verweij.

“Jordi şüphesiz Guardiola’ya bir girişimde bulunacaktır. Bunun başarı şansı… Normalde böyle bir şey olmaz, ancak Cruijff yüksek bir bahis oynayacaktır,” diye bitiriyor Ajax gözlemcisi.