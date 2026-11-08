De Rossi: "Amorim'i inceliyorum. Modric mi? Artık onu dövemem"

Genoa Teknik Direktörü Daniele De Rossi, Serie A'nın 11. haftasında Milan'a karşı oynanan maçın ardından basın toplantısında konuştu.

Amorim'in Milan'ı hakkında ne düşünüyorsunuz?

"Onu değerlendirmek bana düşmez. Benden daha genç ama benden çok daha deneyimli. Ondan öğreniyorum. Onu inceliyoruz, izliyoruz. Benim çok sevdiğim bir dizilişle oynuyor. Kanatlarda çok yetenekli oyunculara yer veriyor; ben de burada bunu yapmaya çalıştım. Elbette Moreira değil, ama eldeki imkânlar ve koşullar ölçüsünde. İletişim kurma biçimini seviyorum. Kaybettiğinde bile suçu oyuncularına yüklemiyor, her zaman dürüst oluyor. Çok iyi bir iş çıkarıyor."

Modric hakkında ne düşünüyorsunuz?

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"Bu paylaşımı seven herkes için, bu oyuncunun 41 yaşında futbolu böyle resmettiğini görmek heyecan verici. Geçen yıl onu adam adama marke ettirmiştim, bu yıl ikili oynuyordu. Oyun zamanlaması üstün. Belki biraz daha yavaş ama zihni hâlâ işliyor. Birkaç kez biraz atıştık ve ona 'Artık oynamıyorum, o yüzden seni dövemem' dedim. Ama onu izlemek güzel, gerçekten çok güzel. Rabiot gibi o da dünya çapında bir oyuncu."