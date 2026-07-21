Arjantinli orta saha oyuncusu Rodrigo De Paul, 2026 Dünya Kupası finalini İspanya karşısında kaybetmelerinin üzerinden yalnızca 24 saat geçtikten sonra Instagram hesabından bomba etkisi yaratan bir paylaşımda bulundu. De Paul, ülkesini eleştirenlere sert bir çıkış yaparak, turnuva boyunca "hiçbir dayanağı olmayan komplo teorileri" yaydıkları suçlamasını dile getirdi.

Yarı finalde yedek kulübesinde başladıktan sonra finalde ilk 11'de yer alan 32 yaşındaki De Paul, ateşli bir açıklamada şunları yazdı: "Bugün bu düşüşü kaç kişinin beklediğini ve tüm Arjantinlilerin yaşadığı duyguyu deneyimleyemedikleri için başkalarının acısını hafifletmek adına Dünya Kupası boyunca hiçbir dayanağı olmayan komplo teorileri yaydığını görüyorum; çünkü gülüşlerimiz onları rahatsız ediyor, çünkü yollarımız onları tedirgin ediyor."

Lionel Messi'nin Inter Miami'deki takım arkadaşı sözlerine şöyle devam etti: "Ama bu yalnızca tutkunun ve formamıza olan sevginin her şeyin üstesinden gelebileceğini teyit etti." De Paul bu sözlerle, turnuva boyunca Arjantin Milli Takımı'nı hakem kayırmasından yararlanmakla suçlayan, ayrıca oyun tarzlarını ve kutlama biçimlerini eleştiren uluslararası basının büyük bir bölümüne ve diğer milli takımların eski oyuncularına açık bir gönderme yaptı.

Eleştirenlere yönelik sert tavrına rağmen "Motorcito" (Küçük Motor) lakaplı oyuncu, Arjantin'in kupayı koruyamamasından duyduğu derin üzüntüyü şöyle dile getirdi: "En büyük acı, Dünya Kupası'nı ülkemize geri götürememiz oldu; çünkü bu duyguyu bir kez daha yaşamayı hak eden biri varsa o da sizsiniz. Ama saatler geçtikçe bu takıma olan bağlılığınızın yalnızca kupanın ötesine geçtiğini anlıyorsunuz."

De Paul, etkileyici mesajına üç fotoğraf ekledi: İlki, ikincilik madalyasını takmış halde arkadan görünüp Arjantinli taraftarlarla dolup taşan tribünlere baktığı bir kare, ikincisi Kansas City stadında çeyrek finale yükselmeyi kutlayan takımın fotoğrafı, üçüncüsü ise Lionel Scaloni'nin ekibinin turnuvada attığı 19 golden birinin ardından kucaklaşan oyuncuların fotoğrafıydı.

Milli formayı 94 kez giyen ve teknik direktörün kendi açıklamalarına göre önümüzdeki 31 Aralık'ta sona erebilecek Scaloni'nin altın çağının en önemli dayanaklarından biri olan oyuncu sözlerini şöyle noktaladı: "Acı uzun süre içimizde kalacak, ama bugün Arjantin'e ait olmaktan her zamankinden daha gururluyum."

De Paul, Arjantin tarihinin en başarılı döneminin kilit oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. 2021 ve 2024 Copa America ile 2022 Dünya Kupası'nı kazanan De Paul, milli formayla yaşadığı ilk büyük hayal kırıklığının ardından, Nicolas Otamendi'yi ve teorik olarak Lionel Messi'yi de içermeyecek yeni bir kuşağın liderlerinden biri olacak.