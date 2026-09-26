De la Fuente, Yamal'ın "kibrini" savundu ve Ceuta krizine değindi

İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Luis de la Fuente, Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın uzun yıllar boyunca dünya çapında bir oyuncu olmasını sağlayacak tüm özelliklere sahip olduğunu söyledi.

De la Fuente, The Athletic sitesine verdiği röportajda şunları ekledi: "Yamal, en yüksek seviyesinde ve formunda olmasa dahi, 2026 Dünya Kupası'nda İspanya'ya çok şey kattı."

De la Fuente sözlerine şöyle devam etti: "Yamal artık, parlak bir performans sergilemese bile takıma yardımcı olabileceğinin farkında ve bu, gelişim sürecinde gerçekten niteliksel bir sıçrama anlamına geliyor."

De la Fuente vurgusunu şöyle sürdürdü: "Size şunu söyleyebilirim ki insanlar gerçek Yamal'ı tanımıyor. Takım açısından harika bir oyuncu. Çalışkan bir arkadaş ve çevresindekilerin hayatını son derece kolaylaştıran biri."

Şunlara da dikkat çekti: "Onun kibrinden söz eden insanlara gelince, ben 'kibir' kelimesinin olumsuz anlamını anlamıyorum. Hepimizin bir kibri var. Bu hırsı takımın kolektif hedefine hizmet etmek için kullandığın sürece, kibre sahip olmak harika bir şey haline geliyor."

İspanya, Dünya Kupası şampiyonluğundan bu yana kendi sahasında ilk maçına çıkmaya hazırlanırken, De la Fuente kendisini hassas bir durumun içinde bulabilir. İspanya, önümüzdeki salı günü UEFA Uluslar Ligi maçları kapsamında ülkenin güneyindeki Sevilla kentinde Hırvatistan ile karşılaşacak.

İspanya Futbol Federasyonu'nun, Faslı göçmenlerin giriş kriziyle bağlantılı olarak, bu maç sırasında Ceuta kentine yönelik bir tür destek gösterisi düzenlemesi muhtemel.

İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü şu yorumu yaptı: "Futbol toplumda faydalı bir araçtır, ancak siyaset futbola, futbol da siyasete karıştığında ortada bir hata var demektir. Bence her birimizin kendi alanı içinde kalması gerekiyor."

De la Fuente sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben, futboldaki entegrasyonun ve bir arada yaşamanın ne anlama geldiğini bilmemi sağlayan bir konumda bulundum. Aynı zamanda, kentin dışından insanlar olarak bizim gidip Ceuta gibi bir kente bu konularda ders vermemizin adil olduğunu düşünmüyorum; zira orada yaşayanlar tarihsel olarak pek çok farklı kültürle son derece doğal ve huzurlu bir şekilde bir arada yaşadılar. Bu adil değil. Bu konuda bize ders vermesi gereken kişiler tam da onlar."