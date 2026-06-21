De La Fuente: Yamal’ı Messi ve Maradona ile karşılaştırmayı reddediyorum

İspanya milli takım teknik direktörü Luis de La Fuente, genç yıldız Lamine Yamal’ı Lionel Messi ve Diego Maradona gibi futbol efsaneleriyle karşılaştırmanın yanlış olacağı konusunda uyarıda bulundu.

İspanya Milli Takımı, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Kap Verde ile golsüz berabere kalmasının ardından, 8. grubun ikinci turunda Atlanta'da Suudi Arabistan ile karşılaşacak. Yamal, tam olarak hazır olmadığı için bu maçta son dakikalarda oyuna girmişti.

De La Fuente, bu hafta Yamal’ın performansındaki gelişmeyle ilgili bir dizi soruyla karşı karşıya kaldı, ancak medyanın Barcelona’nın kanat oyuncusuna sürekli odaklanmasının takım için olumsuz bir faktör olduğunu tamamen reddetti.

"ESPN" tarafından öne çıkarılan açıklamalarında De La Fuente şunları söyledi: "Yamal'ın İspanya'daki rolü, daha önce Messi ve Maradona'nın Arjantin'de sergilediği performansla karşılaştırılabilir mi? Lamin'i başka herhangi bir oyuncuyla karşılaştırmak yanlış olur. O henüz 18 yaşında, büyüme ve olgunlaşma aşamasında ve kendi yolunda ilerlemesine izin vermeliyiz."

İspanya teknik direktörü sözlerine şöyle devam etti: “Farklı yeteneklere sahip bu tür oyuncular, bu tür baskılara tamamen hazırdırlar. Onlar Salvador Dali veya Michelangelo gibi dahilerdir; bizim için olağanüstü görünen şeyler, onlar için normaldir.”

Yamal, İspanya milli takımının rakibin savunmasını aşmakta zorlandığı Kap Verde maçının 71. dakikasında oyuna girmişti. Oyuncu, geçtiğimiz Nisan ayında geçirdiği kas sakatlığından hâlâ iyileşme sürecindedir.

Şöyle devam etti: “Takımımızda son derece sağlıklı bir ortam var. Herkes kadrodaki her oyuncunun ne kadar önemli olduğunu biliyor. Yamal’ın rolünü tam olarak anlıyoruz ve takım arkadaşları da bunu kavrıyor.”