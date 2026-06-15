De La Fuente: Top, Cape Verde'nin kalesine girmek istemedi

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarında Pazartesi akşamı Yeşil Burun Adaları ile oynadıkları maçta beklenmedik bir şekilde 0-0 berabere kalmalarından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Maç sonrası basına yaptığı açıklamada De la Fuente, "Futbol budur, size kolay rakip olmadığını öğretir. Oyun tarzımız üzerinde çalışmaya devam etmeliyiz, hücumlarımızı daha iyi bitirmeli ve kale önünde daha etkili olmalıyız" dedi.

"Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre, "Elimize geçen fırsatlara bakıldığında bugünkü maçı kazanmamız gerektiğini biliyoruz. Bu tür maçlar size birçok fırsat yaratır, ancak biz gerekli kararlılıktan yoksunduk" diye ekledi.

"Onlar çok organize bir takım ve muazzam bir fiziksel güce sahipler. İlk andan itibaren, tüm on oyuncunun pratikte ceza sahası önünde konumlandığı derin savunma düzenlerini fark ettik. Böyle bir alanda boşluk yaratmak çok zor" dedi.

Sözlerine şöyle devam etti: "Bazen rakibi şaşırtmak için gerekli olan hassas paslar eksik kaldı. Top girmek istemediğinde, girmiyor."

Ve şöyle devam etti: "Şutlar ve fırsatlar vardı, maçı çabuk bitirme arzusu vardı. Bu şekilde devam etmeliyiz; bu maçın çok zor olacağını biliyorduk, bu tür maçları kazanmak zordur. O teknik dokunuş, bu oyuncuların sahip olduğu son vuruş kalitesinden yoksunduk."

Nico Williams ve Lamine Yamal'ın ikinci yarıda oyuna girmesiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Amaç, gelişebilmeleri için onlara kademeli olarak yeterli süre vermek. Şu anda odak noktamız Suudi Arabistan maçı. Hepimiz gelişmeye ve ilerlemeye devam etmeliyiz. İkisinin de iyi performans göstereceğinden eminiz ve zamanlamanın doğru olduğuna emindik."