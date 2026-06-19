De La Fuente: Rodri’yi eleştirmek bir hakarettir… Başkalarına bunu yapmaya cesaret edemezsiniz!

İspanya teknik direktörü Luis de La Fuente, Yeşil Burun Adaları karşısında alınan sürpriz beraberliğin ardından, takım kaptanı Rodri’yi “aşağılayıcı” olarak nitelendirdiği eleştirilere karşı savundu ve aynı zamanda takımının Dünya Kupası’ndaki ikinci maçında Suudi Arabistan karşısında daha iyi bir performans göstereceğini vurguladı.

Avrupa şampiyonu İspanya milli takımı, Dünya Kupası'na ilk kez katılan Yeşil Burun Adaları karşısında golsüz berabere kalarak, Pazar günkü maçlar öncesinde 8. gruptaki tüm takımların puanlarını birer puana eşitledi.

İspanyol basını, De la Fuente’nin kadro seçimi ve oyuncu değişikliklerini sorguladı. De la Fuente, Gavi ve Ferran Torres’i kanatlarda oynatmış ve galibiyet golünü aramasına rağmen ilk oyuncu değişikliğini 71. dakikaya kadar ertelemişti. Ayrıca, başta Manchester City’nin yıldızı ve Altın Top ödüllü Rodri olmak üzere bazı önemli oyuncuların performansını da eleştirdiler ve onun takımın oyun ritmini yavaşlattığını öne sürdüler.

De la Fuente, İspanyol “Cadena Cope” radyosuna yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İnsanların dünyanın en iyi oyuncusu hakkında böyle konuşması bana son derece aşağılayıcı geliyor. İnsanlar dünyanın en iyisi olarak gördükleri diğer oyuncular hakkında da böyle mi konuşurlar? Bence buna cesaret edemezler.”

De La Fuente sözlerine şöyle devam etti: “Ancak o İspanyol olduğu için, oyuncularımız hakkında başkaları hakkında söylemediğimiz şeyler söylüyoruz… Rodri dünyanın en iyi oyuncusu. Yüzde 50 hazırlık seviyesinde olsa bile, dünyadaki diğer orta saha oyuncularının çoğundan daha iyidir. Bize netlik, vizyon ve denge kazandırıyor; Rodri bizim için bir ilham kaynağı.”

De La Fuente, maç öncesinde Lamine Yamal’ın “mükemmel durumda” olduğunu belirtmişti, ancak onu oyuna sokmak için 71. dakikayı bekledi; Barcelona’nın yıldızı sahaya çıkar çıkmaz anında etki yarattı.

Niko Williams, Perşembe günü Liverpool’a transfer olan Víctor Muñoz ve Mikel Merino’nun fiziksel hazırlık durumları konusunda da şüpheler var, ancak De la Fuente, oyuncuların zamanında formlarına kavuşacaklarını vurguladı.

De la Fuente sözlerine şöyle devam etti: “Endişelenmeye gerek yok, onlara ihtiyacımız olduğu anda hazır olacaklar. Pazar günü daha fazla süre alacaklar ve Uruguay’la oynayacağımız üçüncü maçta çok daha iyi olacaklar.”

De la Fuente sözlerine şöyle devam etti: “Son Avrupa Şampiyonası’nda (2024’te İspanya’nın şampiyon olduğu turnuvada), Dani Olmo sakatlık yaşarken kadroya katıldı. Evde kalabilirdi, ancak biz onunla riske girmeye karar verdik. Olmo geldi, iyileşti ve turnuvanın gol kralı oldu. Artık kimse bunu hatırlamıyor, ama ben hatırlıyorum.”

Yamal ise geçen Nisan ayında Barcelona formasıyla geçirdiği kas sakatlığından kurtulmak için zamana karşı bir yarış içinde turnuvaya katıldı. De la Fuente, Suudi Arabistan maçında ilk 11'de mi başlayacağı yoksa yine yedek olarak mı sahaya çıkacağı konusunda net bir açıklama yapmadı.

De la Fuente sözlerini şöyle tamamladı: “Durumu değerlendireceğiz. Maçlar ikinci yarıda karar verilir; ilk 45 dakikada kazanılan pek fazla maç olmaz. Onun ilk 11’de başlamasının mı bizim için daha iyi olacağını, yoksa rakibin yorgunluğundan yararlanarak son dakikalarda Lamine’nin belirleyici olmasını mı tercih edeceğimizi değerlendireceğiz. Her şey maçın gidişatına bağlı olacak.”