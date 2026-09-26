İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Luis de la Fuente, cumartesi akşamı Wembley Stadyumu'nda İngiltere karşısında alınan 3-2'lik heyecan dolu galibiyetten duyduğu mutluluğu dile getirdi. La Roja'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki yolculuğuna başladığı bu maçta oyuncularının zihniyetini ve sona kadar mücadeleyi sürdürebilme kapasitelerini övdü.

De la Fuente, maçın ardından yaptığı kısa bir televizyon röportajında şunları söyledi: "Sonuçtan ve oynadığımız futboldan son derece memnunuz, çünkü dünyaya büyük bir hırsımız ve kazanma arzumuz olduğunu gösterdik. Zor anlar yaşadığımız doğru, ama bu İngiltere."

İspanya maça güçlü başladı; Lamine Yamal erken bir gol kaydettikten sonra İngiltere, Anthony Gordon ve Harry Kane'in golleriyle maçı kendi lehine çevirdi. Ancak İspanya Milli Takımı ikinci yarıda geri döndü ve Alex Baena ile Mikel Oyarzabal'in golleriyle karşılaşmayı 3-2 kazandı.

İspanya'nın teknik direktörü maçın gidişatı hakkında konuşarak şunları belirtti: "Devre arasında konuştuk. Maça hâkimdik ve 3 net fırsat yakaladık. Bu takımın asla pes etmediğini ve kazanmayı bırakmaya niyetimiz olmadığını göstermeye devam ediyoruz."

De la Fuente, İspanya Milli Takımı'nın kadro derinliğini ve maçlar sırasında değişiklik yapmak için sahip olduğu seçenekleri överek şöyle konuştu: "Bu oyunculara sahip olduğum için şanslıyım. Herkes sahaya çıkabilir ve hazır durumda. Mesele değişiklik yapmaya çalışmak, ve onların olağanüstü bir yeteneği var."