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De la Fuente, İspanya'nın kadrosunda 9 değişiklik yaparak herkesi şaşırttı

İspanya - Çek Cumhuriyeti
İspanya
Çek Cumhuriyeti
UEFA Nations League A
İspanya
Çekya

Sadece Yamal ve Payne kaldı...

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Çekya maçı için ilk 11'de geniş çaplı değişiklikler yaptı. De la Fuente, bir önceki kadrodan yalnızca Lamine Yamal ve Baena'yı tutarak 9 yeni oyuncuya şans verdi ve bu adım, oyuncuların mevkileri açısından birçok sürprizi beraberinde getirdi.

Roberto'nun gerçek santrfor mevkisindeki ilk kez sahaya çıkması, de la Fuente'nin en dikkat çeken sürprizlerinden biri oldu. Buna ek olarak Fresneda sağ bek mevkisinde görev aldı. Kadroda ayrıca başta Pedri, Dani Olmo, Rodri ve Laporte olmak üzere bazı temel isimler geri döndü.

İspanyol teknik adam, stoper mevkisinde Le Normand'a güvendi; Fran Garcia sol bek mevkisinde görev yaparken, David Raya milli takımın kalesini koruma fırsatını yakaladı. Bu değişiklikler, de la Fuente'nin takımı yeniden şekillendirme ve oyuncularından bazılarına farklı roller verme yönelimini yansıtıyor.

İspanya'nın ilk 11'i şu şekilde oldu:

David Raya; Fresneda, Le Normand, Laporte, Fran Garcia; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Roberto.

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