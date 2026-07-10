İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Belçika’ya karşı elde edilen dramatik 2-1 galibiyetin ardından takımının karakterini ve kahramanı Merino’yu övdü; İspanya’nın yaklaşan yarı finalde Fransa’yı zorlayacak gerekli donanıma sahip olduğunu vurguladı.

Maçın hemen ardından "La1" kanalına verdiği kısa röportajda De la Fuente şunları söyledi: "Bu, her koşul ve durumda takımın karakteridir. Büyümek ve gelişmek için can atan bu takımı yönetmekten duyduğum gururu bir kez daha vurgulamak isterim. Bu galibiyeti hak ettik. Kazanmanın ne kadar zor olduğunu anlamalıyız; bunun değerini bilmeliyiz."

İspanyol teknik direktör, eleme turlarında üst üste ikinci maçta 88. dakikada galibiyet golünü atan “altın yedek” Merino’yu övgüyle anarak şunları söyledi: “O harika bir oyuncu, pek çok yeteneği var. Dünya çapında bir futbolcu; herhangi bir takımda oynayabilir ve biz onunla birlikte olduğumuz için şanslıyız. İhtiyacımız olduğunda her zaman yanımızda olacağını biliyoruz.”

Önümüzdeki Salı günü yarı finalde Fransa ile oynanacak maçla ilgili olarak De la Fuente, endişeli olanın sadece İspanya olmayacağını vurgulayarak şunları söyledi: “Onları yenmek için elimizden gelenin en iyisini yapmamız mantıklı; bence onlar da bizim kadar endişeli. Onları arka arkaya iki maçta yenen tek takım biziz. Harika bir takım, başka bir harika takımla karşı karşıya gelecek.”