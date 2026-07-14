İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente, Alamin Yamal’ın Dünya Kupası’ndaki büyük gününün henüz gelmediğini vurguladı ve bunun yarı finalde Fransa ile oynanacak maçta ya da “La Roja”nın finale yükselmeyi başarması halinde final maçında gerçekleşmesini umduğunu belirtti.

De la Fuente, Dallas'taki "AT&T" Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında, Fransa milli takımıyla oynanacak beklenen maçla ilgili birçok konuya değindi ve bazı oyuncuları ile rakiplerini değerlendirdi.

Fransa teknik direktörü Didier Deschamps’ın “İspanya şampiyonluğun en büyük favorisi” şeklindeki açıklamalarına ilişkin olarak De la Fuente, “Bunun bir önemi yok… Favori olsanız da olmasanız da. Benim için favori olmak bir şey ifade etmiyor ve belirleyici bir faktör değil. Karşımızda iki büyük milli takım var” dedi.

Fransa’ya karşı en iyi mücadele yöntemine ilişkin olarak ise şunları söyledi: “Onları iyi inceledik ve birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Olağanüstü yeteneklere sahip oyuncuları var, ancak bizim de aynı seviyede oyuncularımız var. Kendi özelliklerimizi ortaya koymalı ve rakibin güçlü yanlarının etkisini en aza indirmeliyiz.”

Pedri ile Fabián Ruiz arasında seçim yapma konusunda ise şunları açıkladı: “Her ikisinin de kendine özgü özellikleri var ve ikisi de bize ihtiyacımız olanı sağlıyor. Ayrıca birlikte de oynayabilirler. Eğer böyle bir kararsızlık yaşarsam, ikisini birden sahaya sürerim.”

Stuttgart’ta Fransa’ya karşı 5-4 kazandığımız maçla ilgili olarak ise şunları söyledi: “Bu farklı bir maç. Fransa da o karşılaşmadan derslerini çıkardı. Bize fayda sağlayan senaryoları pekiştirmeye ve hatalardan ders çıkarmaya çalışacağız. O zaman 5-1’den 5-4’e gerilemiştik, bunun tekrarlanmaması için çalışacağız. Kimin kendi oyun stilini dayatmayı başaracağını göreceğiz.”

Avrupa Şampiyonası’na kıyasla Fransız milli takımında meydana gelen değişiklikler hakkında ise şunları söyledi: “Şu anda daha iyi bir takım. Kademeli olarak gelişti ve daha yüksek seviyede performans göstermeye başladı. Biz de daha iyi bir takım haline geldik.”

Kişisel hisleri hakkında ise şunları söyledi: “İşimi ve tutkumu çok seviyorum, ancak sorumluluk son derece büyük. Bu konumda olmak bir ayrıcalık ve ben Dünya Kupası yarı finalinde yer alıyorum. Şu anda sahnenin kahramanıyım ve hepimiz öyleyiz.”

Lamine Yamal hakkında ise şunları söyledi: “Sakin olmalı ve keyfini çıkarmalı. Endişelenecek bir şey yok. Lamine için Dünya Kupası’ndaki büyük gün henüz gelmedi; umarım yarın olur, olmazsa da finale kalmayı başarırsak orada olur.”

Fransa’yı yenmek için iyileştirilmesi gereken hususlar hakkında ise şunları söyledi: “Her zaman geliştirilebilecek şeyler vardır ve bizim de gelişme potansiyelimiz var. Yarınki maç son derece zor olacak, çünkü dünyanın en iyi dört milli takımıyla karşı karşıyayız.”

Kylian Mbappé’ye yöneltilen eleştirilerle ilgili olarak ise şunları söyledi: “Eleştirmek herkesin hakkı, ama ben onu harika bir oyuncu olarak görüyorum. Ben büyük oyuncuların hayranıyım ve Kylian da onlardan biri.”

Oluşturduğu nesil hakkında ise şunları söyledi: “Dünya Kupası’nı kazanmak mükemmel bir son dokunuş olur. Zor bir iş, ama… Neden olmasın?”

Felsefesi hakkında ise şöyle konuştu: “Julius Caesar, acı çekmeden büyük başarı elde edilemeyeceğini söylerdi ve ben bu söze inanıyorum. Önemli bir şey başarmak istiyorsanız, bu yolda fedakarlık yapmalı ve çok acı çekmelisiniz.”

Fransa’nın Arjantin ve İngiltere’den daha iyi olup olmadığı sorulduğunda ise şöyle yanıt verdi: “Hepimiz büyük milli takımlarız. Seviyelerimiz birbirine çok yakın ve birinin diğerinden daha iyi olduğu söylenemez.”

Mikel Merino’nun forma giyme olasılığıyla ilgili olarak ise şunları söyledi: “Çok şanslıyım, çünkü yarın ilk 11’de oynayabilecek 26 oyuncum var. Mikel ya da başka bir oyuncu hakkında ne diyebilirim ki? Çok sakinim ve seçimlerimde nadiren hata yaparım, çünkü sahaya sürdüğüm her oyuncu yüksek seviyede.”

Öğrendiği en önemli ders sorulduğunda ise şunları açıkladı: “Sürekli öğreniyoruz. Oyunculara her zaman şunu söylüyorum: Daha iyi olabiliriz, çünkü bugün başardıklarımız bir sonraki rekabet için yeterli olmayabilir. Daha iyi olabiliriz, çünkü oyuncularımızın büyük potansiyeli var.”

Futbola bakış açısının romantik olup olmadığı sorulduğunda ise şöyle yanıt verdi: “Ben çok romantik biriyim. Julio Iglesias’ı da çok severim. Oyunculara her zaman şunu söylüyorum: Bugün sahip olduklarımızın tadını çıkarın, çünkü biz şanslı insanlarız.”