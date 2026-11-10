De la Fuente'den Yamal hakkında çarpıcı karar

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Barcelonalı kanat oyuncusu Lamine Yamal'in gelecek pazar günü Riyad Air Metropolitano Stadı'nda İngiltere karşısında oynamaya hazır olduğunu doğruladı.

De la Fuente, İspanyol haber ajansına verdiği röportajda, Lamine Yamal'ın yaşadığı ağrıların "en iyi formunda görünmesini engellediğini" belirterek, teknik ekibin oyuncunun sağlığını her şeyin önüne koyduğunu ve UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının son maçında pazar günü İngiltere Milli Takımı'yla oynanacak beklenen karşılaşmaya hazırlık olarak ona yüzde 100 dinlenme ve iyileşme fırsatı tanımaya karar verdiğini ifade etti.

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü şunları söyledi: "Alınması gereken karar buydu. Oyuncunun oynamaya hazır olduğu kesindi ve acil bir durumla karşılaşsaydık onu sahaya sürmeye karar verirdik, ancak herhangi bir riski göze almanın bir anlamı yoktu. Önce sağlığını, ardından da gelecek pazar günkü maçta mümkün olan en iyi durumda olmasını istediğimizi düşündük."

İspanyol teknik adam, Barcelonalı kanat oyuncusunun bu ağrıları takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçı olan ve bu ayın 3'ünde Camp Nou'da oynanan Aston Villa karşılaşmasından bu yana yaşadığını, bu durumun "iyi bir durumda görünmesini engelleyen hafif bir iltihaba" yol açtığını ve bunun teknik ekibi onu Barcelona'da tutmaya ve Madrid'in Las Rozas bölgesindeki Futbol Şehri'nde kurulan milli takım kampına katılımını ertelemeye yönlendirdiğini açıkladı.

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De la Fuente şunları ekledi: "Normal koşullarda oyuncu herhangi bir sorun yaşamadan gelmeli." Teknik direktör, Lamine Yamal'ın perşembe akşamı, milli takımın Prag'da Çekya ile oynayacağı maçla aynı zamanda ya da cuma sabahı kampa katılmasını beklediğini, bunun ona İngiltere maçından önce iki antrenman yapma imkânı tanıyacağını belirtti.

De la Fuente, sağlıklarını diğer her türlü düşüncenin önüne koyma konusunda tüm oyuncuların aynı muameleyi gördüğünün altını çizerek, bu konuda hiçbir ayrım yapılmadığını ve riski göze almamanın en iyi karar olduğunu vurguladı.

Bu bağlamda şunları söyledi: "Eğer bir final maçı olsaydı, oyuncunun kendisi koşullar ne olursa olsun oynamayı talep eder. Ancak bu durumda en iyi karar, diğer maça ideal bir durumda gelmelerini sağlamaktır. Lamine Yamal perşembe günü oynayabilirdi, ama o maçı oynasaydı pazar günkü karşılaşmaya en iyi fiziksel durumuyla gelemeyecek olması da ihtimal dahilindeydi."

Real Sociedadlı forvet Mikel Oyarzabal'a ilişkin olarak De la Fuente, oyuncunun griple ilgili tedavisini tamamlamasının yanı sıra ikinci çocuğunun doğumunu beklediğini, milli takıma katılacağı tarihin doğum sürecinin normal şekilde ilerlemesine bağlı olacağını belirtti.

Şöyle devam etti: "Şu anda doğum yapmak üzere olan eşinin doğum tarihini bekliyor. Doğumun en kısa sürede gerçekleşmesini ve bize katılabilmesi için her şeyin yolunda gitmesini umuyoruz. Son ana kadar beklemek zorundayız."

İspanya Milli Takımı'nın salı günü Las Rozas'ta yaptığı basına kapalı antrenmana, Lamine Yamal ve Oyarzabal'ın geçici yokluğunu telafi etmek için kadroya katılan Liverpoollu kanat oyuncusu Victor Muñoz normal şekilde katıldı. Ayrıca Arsenallı kaleci David Raya da, teknik direktörün onayıyla kampa gelişini geciktiren Londra'daki bazı kişisel yükümlülüklerini tamamladıktan sonra antrenmana katıldı.

Sakatlanan Rodri Hernández'in yokluğunu telafi etmek için en yakın seçenek olabilecek Arsenallı orta saha oyuncusu Martin Zubimendi'ye ilişkin olarak De la Fuente, oyuncunun Londra ekibiyle yaşadığı sakatlık nedeniyle burnunu korumak için koruyucu maske takmasına rağmen iki maçta da oynamaya müsait olacağını doğruladı.

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü sözlerini şöyle tamamladı: "Daha önce maske takarak maçlara çıktı. Burnunda bir kırık yaşadı, ancak koruyucuyu takarak hiçbir sorun olmadan oynayabilir."