De la Fuente'den Cubarsí ve Espí hakkında sürpriz karar

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Pau Cubarsi ve Carlos Espi ikilisini, cumartesi akşamı Carlos Tartiere Stadı'nda Çek Cumhuriyeti ile oynanacak maçın 23 kişilik kadrosundan çıkararak bu iki oyuncuyla ilgili tavrını netleştirdi.

İspanya'nın kadrosu, Nico Williams'ın sakatlanmasının ardından 25 oyuncuya düşmüş, ancak de la Fuente yerine bir oyuncu çağırmaya karar vermemişti. Teknik direktör daha sonra Cubarsi ve Espi'yi maçın nihai kadrosundan çıkarma kararı aldı. Böylece ikili karşılaşmayı tribünden izleyecek. Bu bilgiyi İspanyol "Marca" gazetesi aktardı.

Espi'ye dinlenme fırsatı verilmesi mantıklı bir karardı; zira Real Madrid'in forveti, İspanya 21 Yaş Altı Milli Takımı ile San Marino karşısında beş gol kaydettikten sonra cuma akşamı Oviedo'ya ulaşmıştı ve pazar gününden itibaren A Milli Takım antrenmanlarına katılacak.

Cubarsi'ye gelince, o da milli araya denk gelen dönemde tam 180 dakika sahada kaldıktan sonra dinlenme hakkı elde etti. Teknik ekip, özellikle Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı ile bir dakikasını bile kaçırmayan oyuncunun süresini yönetmeye özen gösteriyor.

Buna karşılık, Espanyol'un forveti Roberto Fernandez, iki maçlık yokluğunun ardından İspanya kadrosuna geri döndü ve 17 numaralı formayı giyecek. Ayrıca Fran Garcia 5 numaralı formayı aldı, Le Normand ise 3 numarayı giyiyor. Nico Williams'ın sahip olduğu 7 numaralı forma da Victor Muñoz'a geçti.







