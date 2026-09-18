De la Fuente: Barcelona'nın tutumu beni üzdü, 2030 finali İspanya'da oynanmalı

İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Luis de la Fuente, bu yıl Ballon d'Or ödülünü kazanması gereken oyuncuyla ilgili görüşünü açıkladı.

Rodri ile Lamine Yamal arasında Ballon d'Or ödülüne kimin aday olduğu sorulduğunda De la Fuente, bir basın toplantısında şunları söyledi: "İkisi de İspanyol ve ben ödülü İspanyol bir oyuncuya vereceğim. İkisinin de kazanmayı hak eden performanslar sergilediğini ve bu onura layık olacak yeteneğe sahip olduklarını görüyorum."

Dünya Kupası finalinin İspanya'da oynanmamasını adaletsiz bulup bulmadığı ve siyasi müdahalelerden endişe edip etmediği sorulduğunda De la Fuente şu yanıtı verdi: "Benim görüşüm ve kontrol edebildiğim şey, finalin pek çok nedenden dolayı İspanya'da oynanması gerektiğidir. Daha çok zaman var ve eminim ki FIFA, İspanya'nın sunduğu altyapı ve stadyumlar gibi güzel şeyleri değerlendirecektir. Şu an itibarıyla finalin İspanya'da oynanması gerektiğine dair hiçbir şüphem yok."

Dünya şampiyonluğunun ardından herhangi bir endişesi olup olmadığı sorulduğunda De la Fuente şunları ifade etti: "Beni endişelendiren tek şey oyuncuların sağlığı ve onlara güvenebilmemiz. Final maçı biter bitmez, iki üç dakika içinde oyunculardan biri yanıma gelip bana şöyle dedi: Kazanmamız için geriye ne kaldı? Ben de ona cevap verdim: 26 Eylül'deki İngiltere maçı."

Şunları ekledi: "Bu takım durmuyor; Dünya Kupası'nı kazanmak bize yetmiyor ve daha iyi olmalıyız. Elde ettiklerimiz bir sonraki maçı kazanmaya yetmez. Herkesin hazır ve sağlıklı olması dışında hiçbir şüphem ya da endişem yok."

Şampiyon 8 oyuncunun Barcelona'nın reddi nedeniyle bu onuru alamamasıyla ilgili tutum hakkında De la Fuente şunları söyledi: "Bu tür bir tören çok sık gerçekleşmediği için üzgünüm, ama onlar gittikleri her yerde takdir gördükleri için çok fazla kutlama yaşıyorlar. Kendi evinde onurlandırılmazsan başka bir yerde onurlandırılırsın."



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