Barcelona orta saha oyuncusu Hollandalı Frenkie de Jong, Hollanda Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü vatandaşı Xavi Hernandez'in resmi olarak göreve getirilmesinin açıklanmasından önce kendisiyle iletişime geçtiğini açıkladı. De Jong, Katalan kulübünde daha önce ortak bir deneyim yaşadıkları Xavi'nin yönetimi altında yeniden çalışacak olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Hollanda'nın "NOS" kanalına verdiği röportajda konuşan De Jong, Xavi'nin milli takımın teknik sorumluluğunu üstlendiğinin açıklanmasından önce kendisini aradığını belirterek şunları söyledi: "Beni önceden aradı ve bu konuyu düşündüğünü bilmek güzeldi. Uzun süredir yabancı bir teknik direktörümüz olmadığı için biraz şaşırdım ama mutlu oldum."

Barcelonalı oyuncu, Katalan kulübünde birlikte çalıştıkları dönemde Xavi'nin teknik ve taktik fikirlerine dair edindiği bilgiye dayanarak, onun Hollanda Milli Takımı'nı yönetme becerisine olan güvenini dile getirdi.

De Jong şöyle konuştu: "Barcelona'da birlikte çok iyi çalıştık. Futbol hakkında nasıl düşündüğünü biliyorum ve bu, milli takıma tam olarak uyuyor. Baskı ve hücum istiyor, ilkelerini değiştirmeyecek. Taktiksel açıdan ise bunları nasıl uygulayacağına dair büyük bir çeşitliliğe sahip."

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 ALA

De Jong, Hollanda Milli Takımı'nın zaman isteyen bir yeniden yapılanma sürecinin eşiğinde olduğunu da ekleyerek şunları söyledi: "Şimdi takımı yeniden inşa etmeye başlamamız gerekiyor ve bu zaman alacak."

Hollandalı orta saha oyuncusu, son milli arayı rehabilitasyon programını tamamlamak için kaçırdıktan sonra, Dünya Kupası'nda yaşadığı sakatlığın ardından Real Madrid maçında sahalara dönmeden önce geçtiğimiz dönemde yaşadığı zorluklara da değindi. De Jong, iyileşme aşamasını "uzun ve zor bir dönem" olarak nitelendirirken, sağlığına kavuşacağına dair güvenini vurguladı.

De Jong, son sakatlığına ilişkin kaygı düzeyinin, daha önce ayak bileğinde yaşadığı sakatlığa kıyasla daha düşük olduğunu açıklayarak, iyileşmenin ne zaman gerçekleşeceği ve şifa bulma olasılığı konusunda aynı belirsizliği hissetmediğini belirtti.

Ayrıca, yokluğu süresince Barcelona ile ilişkisinden de söz ederek, ameliyat olup olmama kararının alınmasına eşlik eden tartışmalara rağmen kulüple herhangi bir anlaşmazlık yaşanmadığının altını çizdi.

De Jong şöyle dedi: "Herkes durumun ve işlerin nasıl ilerlediğinin farkında, dolayısıyla herhangi bir kırgınlık yok. Elbette, ameliyat olup olmama kararını verme sürecinde bu konuyu tartıştık, ardından karar ortaklaşa alındı ve yolumuza devam ettik."

De Jong'un önümüzdeki dönemde Barcelona'daki varlığını pekiştirmeye devam etmesi bekleniyor. Zira Alaves ve Aston Villa maçlarında forma giymesi halinde, Katalan ekibinin formasıyla 300. maçına ulaşacak. Öte yandan tahminler, bugünkü maçta stoper pozisyonunda kendisine güvenilebileceğine işaret ediyor.