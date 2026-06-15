De Jong, Hollanda ve İspanya'nın Dünya Kupası'nı kazanma şanslarını değerlendiriyor

Hollanda'nın Japonya karşısındaki ilk maçı pek de ideal geçmedi; Ronald Koeman'ın savunmada yaptığı birkaç değişiklikten sonra, son dakikalarda bir köşe vuruşundan galibiyet fırsatını kaçırdı.

Japonya milli takımı, geçen Pazar akşamı Teksas eyaletinin Arlington kentinde, 2026 Dünya Kupası 6. Grup'un ilk turu maçında Hollanda'dan heyecan verici bir beraberlik (2-2) kopardı.

Bununla birlikte, Frenkie de Jong, orta sahada en etkili oyuncu olduğunu kanıtlayarak olağanüstü bir performans sergiledi.

Maçın ardından De Jong, Kobe Radyosu'na yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası'nda ülkemi temsil etmekten çok gurur duyuyorum ve gelecek için çok heyecanlıyım" dedi.

İspanya'nın şampiyonluk şansına gelince, bunu başarabileceklerinden emin olduğunu belirterek, "İspanya çok güçlü bir takım ve bence kesin bir şansı var" dedi.

Fränkie ayrıca, insanların takımını nasıl değerlendirdiği ile hiç ilgilenmediğini, hedefinin net olduğunu belirterek şunları söyledi: "İnsanların bizi nasıl değerlendirdiği önemli değil. Hedefimiz, diğer tüm takımlar gibi Dünya Kupası'nı kazanmak. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız."

Son olarak, Domfris'in Real Madrid'e transferini doğrulamadı, ancak buna işaret etti: "(Domfris konusunda) kesin mi bilmiyorum ve bunu doğrulayacak kişi ben değilim."