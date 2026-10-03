Barcelona'nın yıldızı Frenkie de Jong, Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda dizinin iç bağında yaşadığı yırtığın ardından sahalara dönmek için formunu yeniden kazanmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Sport gazetesi, öbür gün pazartesi takım arkadaşlarıyla antrenman yapabilecek olan de Jong'un, bugün cumartesi sosyal medya hesapları üzerinden, Joan Gamper Spor Kompleksi'nde tek başına antrenman yaparken göründüğü bir dizi fotoğraf paylaştığını aktardı.

Önümüzdeki pazartesiden itibaren takımla yapılan antrenmanlara kademeli olarak katılabilecek olan de Jong, sahalara dönüşüne hazırlanmak için spor kompleksinde tek başına çalışmıştı.

Hollandalı oyuncu, Dünya Kupası sırasında yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat yoluna başvurmak yerine konservatif tedaviyi tercih etmişti.

Orta saha oyuncusu, sosyal medya hesapları üzerinden, tırmanış yapan bir dağcı emojisi eşliğinde birkaç fotoğraf paylaştı.

De Jong, kısa süre içinde Barcelona'daki takım arkadaşlarının desteğini gördü; onlar da oyuncunun sahalara yaklaşan dönüşünü kutlamakta gecikmedi.

Geçtiğimiz 30 Haziran'dan bu yana maçlarda forma giymeyen Hollandalı oyuncunun paylaşımına Lamine Yamal, Karim Adeyemi, Gerard Martín, Pau Cubarsí ve Dani Olmo yorum yaptı.

De Jong'un yanı sıra Joan García, Roony Bardghji ve Christensen de iyileşme programlarını sürdürüyor; ancak takım antrenmanlarına dönmeye en yakın isim kaleci.







