Rodri'nin sakatlığı önümüzdeki ay Barcelona'nın orta sahasında yeni bir senaryonun kapısını açıyor; zira teknik direktör Hansi Flick, takımın oyun anlayışında temel bir unsur olan oyuncunun yokluğunu telafi etmek için kartlarını yeniden dizmek zorunda kalacak.

Rodri, 945 dakikayla bu sezon şu ana kadar Alman teknik direktörün yönetiminde en çok süre alan orta saha oyuncusu olmuş, Fermin ve Pedri'nin önünde yer almıştı. Yokluğunda ise Marc Bernal, pivot mevkisini doldurmak için doğal aday gibi görünüyor; ancak Frenkie de Jong de bu sorumluluğu üstlenmek için kendini ortaya koyuyor.

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De Jong, diz sakatlığı nedeniyle üç aylık bir aranın ardından, iki haftadan kısa bir süre önce Real Madrid karşısında sahalara döndü. Hollandalı oyuncunun konservatif tedaviyi tercih etmesinin, Flick'in de birinci kaptanlık pazubandını ondan alıp Raphinha'ya vermesinin ve Pedri'yi ikinci kaptan seçmesinin ardından, yaz dönemindeki anlaşmazlıklar geride kalmış görünüyor. Oyuncu hâlâ teknik direktörün takdirini görüyor ve temel rolünü geri kazanmak istiyor.

Ancak Flick onu şu ana kadar pivot mevkisinde kullanmadı; Katalan "Sport" gazetesine göre, Alaves karşısında 82 dakika stoper mevkisinde, Real Madrid ve Aston Villa karşısında da 36 dakika ileri uçtaki orta saha mevkisinde süre aldı. Gazete, Hollandalı oyuncunun "teknik direktörünü bir soruna soktuğu" görüşündeydi.

Barcelona forması altında 300. maçına çıktığı Aston Villa galibiyetinin (3-0) ardından de Jong, ilk on bire geri dönmeye hazır olduğunu şu sözlerle vurguladı: "Beni rahatsız eden hiçbir şey yok, kendimi iyi hissediyorum ve Atletico karşısında ilk on birde maça başlamak için motiveyim."

Güven ve ihtiyat

Ancak oyuncunun güveni, onun potansiyelini öven ama tam hazırlığını geri kazanması için daha fazla zamana ihtiyacı olduğuna işaret eden Flick'in ihtiyatıyla tam olarak örtüşmüyor.

Alman teknik direktör şunları söyledi: "Frenkie yüzde 100 hazır değil, ama iyi bir seviyede. Sakatlık sonrası bu normal bir durum. Adım adım, kendisi mükemmel bir oyuncu."

Böylece Flick, Rodri'nin yokluğunu telafi etmek için kendini iki seçenek karşısında buluyor: pivot mevkisinde doğal yedek olarak Bernal'e güvenmek ya da önümüzdeki pazar günü La Liga kapsamında Atletico Madrid'e karşı Metropolitano'da oynanacak önemli karşılaşma öncesinde, de Jong'un hazırlığını geri kazanmasını hızlandırıp onu ilk on bire geri döndürmek.