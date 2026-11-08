De Graafschap'ı Arnhem'de maça çıkmamasının ardından çok ağır bir ceza bekliyor: KNVB kuralları ne diyor?

Vitesse ile oynayacağı maçın kesin olarak iptal edilmesi nedeniyle De Graafschap'ı ağır bir ceza bekliyor. Hollanda Futbol Federasyonu'nun (KNVB) talimatlarına göre puan silme cezası bile ihtimal dışı değil.

Pazar sabahı De Graafschap taraftarları, kendi takımlarının oyuncularını taşıyan otobüsün önünü kesti. Bu nedenle oyuncular, Vitesse ile oynayacakları Keuken Kampioen Divisie maçı için Gelredome'a hareket edemedi.

Bunun üzerine maç saat 12.15'te kesin olarak iptal edildi. Gelredome'da çok sayıda Vitesse taraftarı bulunuyordu. Taraftarlar hayal kırıklığıyla evlerine dönmek zorunda kaldı.

De Graafschap taraftarları, Gelredome'a alınmayacakları için otobüsün önünü kesti. Bu karar, cumartesi gecesi geç saatlerde Arnhem'deki yerel üçlü kurul tarafından alınmıştı.

Kurul, bunun sonucunda yeni olayların yaşanmasından endişe duyduğu için deplasman taraftarlarının stada alınmasını uygun bulmadı. Vitesse, "Yerel yetkililer, hem stadyum çevresinde hem de stadyum içinde kamu düzeni ve güvenliğinin, muhtemelen ciddi biçimde, bozulmasından endişe ediyor" açıklamasını yaptı.

KNVB talimatlarını inceleyen Voetbalzone, şu ifadeleri aktardı: "Bir kulüp kötü planlama veya dikkatsizlik nedeniyle geç kalırsa (kusurlu davranış), KNVB disiplin kurulu tarafından ağır yaptırımlar uygulanır."

"Para cezası: Kulüp, ligin itibarını zedelediği ve talimatları ihlal ettiği gerekçesiyle yüksek tutarda resmî bir para cezasıyla karşı karşıya kalabilir."

"Tazminat talepleri: Maçlar canlı yayımlandığı için televizyon yayınları sıkı takvimlere bağlıdır. Kusurlu biçimde geç kalan bir kulüp, kaybedilen televizyon yayın gelirlerinden veya ev sahibi kulübün katlandığı ek masraflardan sorumlu tutulabilir."

"Puan silme veya hükmen mağlubiyet: Bir kulüp geçerli bir neden olmadan maça hiç gelmez ya da oynamayı reddederse bu durum, 3-0 hükmen mağlubiyetle ve çoğu zaman puan tablosunda puanının silinmesiyle sonuçlanır."

KNVB de yaptığı açıklamada durumun pazartesi günü lig yönetimi tarafından görüşüleceğini bildirdi. Ardından uygulanacak yaptırım ve maçın yeni tarihi açıklanacak.