De Gea'dan iyimser yaklaşım: "Şampiyon olacağımıza inanmalıyız"

David De Gea, Manchester United'ın zirve yarışındaki durumunu değerlendirdi.

'ın başarılı kalecisi David De Gea, takımının şampiyonluğa ulaşabileceğini ve bu yolda inançlarını korumaları gerektiğini düşünüyor.

Geçtiğimiz hafta sonu ile golsüz berabere kalan United'ın başarılı kalecisi De Gea, ligdeki zirve yarışı ve karşılaşma hakkında açıklamalar yaptı.

İspanyol kaleci MUTV'ye şu şekilde konuştu: "City karşısında savunma olarak oldukça iyiydik. Rakibe çok fazla şans vermedik. Belki bir ya da iki tane. O fırsatlarda da yaptığımız mükemmel savunmayla kalemizde gol görmedik. Bu yüzden memnunuz. Ancak bu yeterli değil. City'ye karşı evimizde mücadele ettik ve özellikle Manchester City'ye karşı her zaman kazanmak istiyoruz. Berabere kalarak büyük bir şans kaçırdık. City'de çok fazla iyi oyuncu var. Onlara karşı iyi savunma yapmamız gerekiyor ve bunu başardığımızı düşünüyorum."

Daha fazla takım

De Gea takımının şampiyonluk yolundaki durumunu ise "Bu sezon Premier Lig'de pek çok takım şampiyonluk için mücadele ediyor. Zorlu bir sezondan geçiyoruz ve üst sıralarda güçlü takımlar yer alıyor. Oynadığımız her maçta odaklanmamız gerekiyor. Premier Lig'de şampiyon olacağımıza inanmalı ve bu tutumumuzu devam ettirmeliyiz" diyerek değerlendirdi.

İngiliz ekibi bu sezon Premier Lig'de çıkmış olduğu 11 maçta, altı galibiyet, iki beraberlik ve üç mağlubiyet gördü. Bir maç eksiği olan United 20 puanla Premier Lig'de 8. sırada oturuyor ve Lider 'ın 5 puan geriside bulunuyor.

Manchester United, 17 Aralık Perşembe günü, Sheffield United deplasmanında mücadele edecek.