De Bruyne: Sterling'in biraz denyo olduğunu düşünmüştüm

Manchester City forması giyen Kevin De Bruyne, Raheem Sterling hakkıında yanıldığını açıkladı.

'li Kevin De Bruyne takım arkadaşı Raheem Sterling'in biraz denyo olduğunu düşündüğünü söyledi.

Kulüpteki ilk günlerinden bahseden De Bruyne, Sterling'in basında çıkan haberlerini okuduktan sonra başa çıkması zor bir karakter olacağını ancak yanıldığını söyledi.

De Bruyne, Player's Tribune'e yaptığı açıklamada, "City'e gelmeden önce Sterling hakkında ne düşünmem gerektiğini bilmiyordum. Onunla tanışmamıştım ve hakkında okuduklarım kadarıyla çok zor biri olacağını düşündüm. Gerçekten kötü biri olacağını düşünmedim. Ama medyada çıkan haberler onun kibirli biri olduğunu söylüyorlardı. Sanırım ben de öyle düşündüm. İngilizler nasıl diyor? Belki biraz denyo olduğunu düşündüm" ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki futbolcu düşüncelerinde yanıldığını belirterek, "Zaman geçtikçe Raheem ile yakınlaştık. İşte bu gerçek: Raheem, sahalarda tanıdığım en kibar, en mütevazi adamlardan biri." dedi.

Manchester City'de iyi bir sezon geçiren Raheem Sterling, bu sezon 27 Premier Lig maçında forma giyerken 17 gol attı, 8 asist yaptı.