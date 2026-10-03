Kevin De Bruyne, Belçika Milli Takımı'nı Türkiye karşısında galibiyete taşıyarak ve maçın en iyi oyuncusu ödülüyle taçlandırdığı olağanüstü bir performans sergileyerek eski parlaklığına güçlü bir şekilde yeniden kavuştu. Ardından yıldızlaşmasının nedenlerini ve geçen sezon yaşadığı zorlu dönemi anlatmak için içini döktü.

De Bruyne, Mark van Bommel'in oyun tarzına uyum sağlaması hakkında konuştu. Rudi Garcia'nın adını anmadan, bu hücum anlayışından duyduğu memnuniyete açık bir göndermede bulunduğu açıklamalarında şöyle dedi: "Bu tarzın bana daha çok yakıştığı doğru. Her zaman hücum odaklı ve sert bir futbol oynamaya alışkınım, etrafımdaki oyuncular da beni öne iten büyük bir dinamizme sahip."

Kevin, Fransız Foot Mercato sitesinin aktardığı açıklamalarında şunları ekledi: "Ayrıca geçen sezona kıyasla fiziksel olarak daha güçlü hissediyorum ve bu da daha iyi performanslar sergilememe yardımcı oluyor."

Son dönemde maruz kaldığı eleştirilere rağmen, Belçika Milli Takımı'nın kaptanı bunlara cevap verme peşinde olmadığını, kendi seviyesine odaklanmayı ve sürekli olarak kendini değerlendirmeyi tercih ettiğini vurguladı.









Şöyle konuştu: "Yorgun hissediyorum ama üç iyi maç oynamak harika. Milli arayı başlarken iyi bir durumda olduğumu söylemiştim. Geçen sezon zordu ve bu şekilde devam etmeyi umuyorum."

Kendisine yönelen eleştiriler hakkında Belçikalı yıldız şunları açıkladı: "Bunları çok fazla düşünmüyorum. Kendimi şiddetle eleştiriyorum, antrenmanlardaki ve maçlardaki davranışımı değerlendiriyorum. On yıl önceki oyuncu değilim artık ama hâlâ katkı sağlayabilirim. Zevk alıyorum ve en önemlisi bu."

Bu performansla birlikte De Bruyne, taraftarların kendisinden görmeye alışkın olduğu seviyeyi yavaş yavaş yeniden yakalamaya başlamış görünüyor ve tecrübesinin Belçika Milli Takımı'nda hâlâ fark yaratabileceğini kanıtlıyor.







