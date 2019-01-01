De Bruyne erken eşleşmeyi utanç olarak nitelendirdi

Euro 2020 Elemelerinin yıldız ekibi Belçika'nın şampiyonadaki grubunun hemen hemen belli olması De Bruyne'yi rahatsız etti.

Milli Takımı'nın 'nin yıldızı Kevin De Bruyne, 'de ve ile eşleşeceklerini bilmekten mutsuz.

Elemelerde oynanan 10 maçın tamamını kazanarak Avrupa Şampiyonası bileti alan Roberto Martinez'in ekibi, Euro 2020 hazırlıklarına erken başlayabilir ancak bu durum yıldız oyuncu De Bruyne'nin hoşuna gitmiyor.

De Bruyne, Euro 2020'yi "sahte bir rekabet" olarak nitelendirirken eşleşme biçiminin futbolun bir spordan çok bir işletme haline geldiğinin bir işareti olduğunu iddia ediyor.

Elemelerde 6 kez forma giyen yıldız oyuncu 4 gol atıp 6 da asist yaparken, eşleşmeyle ilgili "Bu bir utanç. Bu benim için sahte bir rekabet gibi geliyor. Futbol daha çok bir iş gibi" ifadelerini kullanmaktan çekinmedi.