Ajax'ın 20 milyon euroya kadrosuna kattığı Marcos Leonardo'nun hâlâ takıma uyum sağlaması gerektiği açık. Eski Ajax scout'u Hans van der Zee, "Henüz pek etkili olamadı sanırım, değil mi?" sözleriyle pazar günü NOS'a yakındı.

Brezilyalı forvetin adı geçtiğinde Ronald de Boer de karamsar konuştu: "Yanılmıyorsam yüzde yüzlük beş fırsatı kaçırdı; üstelik bunlar dokunup atacağı pozisyonlardı. Bir noktadan sonra buna artık şanssızlık diyemezsiniz. Evet, bu yüzden endişeliyim."

Eski Ajaxlı futbolcu, bir kulübün 20 milyon euroluk transferden daha fazlasını bekleyebileceğini düşünüyor. De Boer, yaz transferi hakkında "Bir oyuncuyu değerlendirirken bonservis bedelinin kesinlikle hesaba katılması gerektiğini düşünüyorum. 20 milyon euro söz konusuysa eleştirel davranabilir ve oyuncudan daha fazlasını bekleyebilirsiniz" dedi.

2007'den 2024'e kadar Ajax'ta baş scout olarak görev yapan Van der Zee, Leonardo'yu Santos'ta oynadığı dönemde sık sık izledi. "Ajax için onun hakkında birden fazla rapor hazırladım. Hayır, kesinlikle olumlu düşünmüyordum. Onu Ajax'a uygun bir santrfor olarak görmüyorum. 20 milyon euroya Brezilya ve Kolombiya'da çok daha iyi seçenekler bulunabilir."

Deneyimli scout, Leonardo'yu neden Amsterdam kulübüne uygun bulmadığını şöyle açıkladı: "Hızı ancak ortalama düzeyde. Boyu ve fiziksel gücü fazla olmayan, ceza sahası içinde oynayan bir santrfor; oyuna katılma konusunda da zayıf. Marcos Leonardo'yu üst düzey bir santrfor olarak görmüyordum, hâlâ da görmüyorum çünkü takımın oyununa katılamıyor."

De Boer ise Leonardo hakkında yalnızca olumsuz düşünmüyor: "Rakibinden oldukça iyi sıyrılıyor, koşuları iyi. Sağ ayağının içiyle gerçekten isabetli şut çekebildiği hissine kapılıyorum ama bunlar yeterli olur mu? Bundan şüpheliyim."

Eski orta saha oyuncusu, Brezilyalıyı Ivan Gabrich'e benzetti. Arjantinli forvet, 1996'da Louis van Gaal tarafından büyük tantanayla Ajax'a getirilmişti. Ardından Hollanda'da tamamen başarısız bir dönem geçirmişti. "Marcos Leonardo hemen bir Gabrich olmayabilir ama... şu anda bir Gabrich."