20 milyon euro karşılığında transfer edilen Marcos Leonardo'nun Ajax'a henüz uyum sağlayamadığı açık. "Sanırım henüz pek etkisi olmadı, değil mi?" diyen eski Ajax gözlemcisi Hans van der Zee, pazar günü NOS'la konuşurken iç çekti.

Brezilyalı forvetin adı geçtiğinde Ronald de Boer da karamsar konuştu. "Sanırım beş kez yüzde yüzlük gol fırsatını kaçırdı, üstelik hepsi dokunup bitireceği pozisyonlardı. Bir noktadan sonra buna artık sadece şanssızlık diyemezsiniz. O yüzden endişeliyim, evet."

Eski Ajax oyuncusuna göre bir kulüp, 20 milyon euroluk bir transferden daha fazlasını bekleyebilir. De Boer, yazın transfer edilen oyuncuyla ilgili olarak "Bir oyuncuyu değerlendirirken bonservis bedelinin de kesinlikle hesaba katılması gerektiğini düşünüyorum. 20 milyon euro söz konusuysa eleştirel davranmak ve oyuncudan daha fazlasını beklemek gayet doğal" dedi.

2007'den 2024'e kadar Ajax'ta baş gözlemci olarak görev yapan Van der Zee, Leonardo'yu Santos'ta oynadığı dönemde sık sık izledi. "Ajax için onun hakkında birden fazla rapor hazırladım. Hayır, kesinlikle olumlu düşünmüyordum. Bence Ajax'a uygun bir santrfor değil. 20 milyon euroya Brezilya ve Kolombiya'da çok daha iyi seçenekler bulunabilir."

Deneyimli gözlemci, Leonardo'nun Amsterdam kulübüne neden uygun olmadığını da açıkladı. "Hızı ancak ortalama düzeyde. Boyu ve fiziksel gücü sınırlı bir ceza sahası golcüsü; oyun katkısı da zayıf. Takım oyununa katılamadığı için Marcos Leonardo'yu hiçbir zaman üst düzey bir santrfor olarak görmedim, hâlâ da görmüyorum."

De Boer ise Leonardo hakkında yalnızca olumsuz konuşmadı. "Rakibinden oldukça iyi sıyrılıyor, koşuları iyi. Sağ ayağının içiyle gerçekten isabetli şut çekebildiğini düşünüyorum ama bunlar ona yeter mi? Bundan şüpheliyim."

Eski orta saha oyuncusu, Brezilyalıyı Ivan Gabrich'e benzetti. Arjantinli forvet, 1996'da Louis van Gaal tarafından büyük tantanayla Ajax'a transfer edilmişti. Ardından Hollanda'da tamamen başarısız bir dönem geçirdi. "Marcos Leonardo hemen bir Gabrich olmayabilir ama... şu anda bir Gabrich."