Bayern Münih, Dayot Upamecano'yu açıkladı

Son olarak Dünya Kulüpler Kupası'nı da alarak bir sezonda 6. kupasını kazanan Bayern Münih, Dayot Upamecano transferini resmen açıkladı.

Bayern Münih gelecek sezon transferlerine şimdiden başladı. Alman devi bir süredir adı transferde geçen, Leipzig'in Fransız oyuncusu Dayot Upamecano'yu resmen renklerine bağladı.

Bayern Münih ile yıldız oyuncu arasında yapılan sözleşme sezon sonundan itibaren geçerli olacak ve 2026 yılına kadar Fransız oyuncu Bayern Münih'te forma giyecek.

Manchester United, Liverpool, Chelsea, Real Madrid ve Juventus gibi Avrupa devlerinin peşinde olduğu Fransız oyuncu kariyerine Münih'te devam etmeye karar verdi.

Bayern Münih ne dedi?

Bayern, web sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dayot Upamecano (22, RB Leipzig) 1 Temmuz 2021 yılından itibaren FC Bayern Münih için oynayacak."

"Defans oyuncusu ve Almanya'nın şampiyonu, 30 Haziran 2026'ya kadar beş yıllık bir anlaşmaya vardı."

Transferin açıklamasının ardından Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic; Upamecano transferinden duyduğu heyecanı dile getirdi.

"Bayern Münih olarak Dayot Upamecano'yu takıma kazandırabilediğimiz için çok mutluyuz. Dayot önümüzdeki yıllarda takımımızın çok önemli bir parçası olacak"

Dayot Upamecano'nun bonservisi ne kadar?

Bayern Münih'in bu transfer için Leipzig'e 42.5 milyon euro ödeyeceği öğrenildi.

Dayot Upamecano2015/2016 sezonu öncesi 2.20 milyon euro'ya Salzburg'a transfer olmuştu. Bir sezon sonra Avusturya takımı Salzburg, başarılı savunmacıyı 10 milyon euro'ya Leipzig'e verdi. Bu sezon takımdaki 4. yılı olan Upamecano aynı zamanda Fransa A Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

Upamecano, Bayern Münih'e ne kazandıracak?

Upamecano'nun Leipzig'de ilk oynamaya başladığından bu yana performansıyla göz doldurdu.

Avrupa devleri Fransız savunmacının peşindeydi. Bayern Münih'te Alaba'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve oyuncunun takımda kalıp kalmayacağı belli değil.

Bu nedenle Bayern Münih savunmayı güvene aldı ve Upamecano'yu rakiplerine kaptırmadı.