Davy Klaassen, Ajax'ın yeni teknik direktörü hakkında ağzından kaçırdı

Davy Klaassen, Ajax’ın gelecek sezonki teknik direktörü hakkında biraz daha fazla bilgiye sahip. Bu bilgi, Klaassen’in Pazartesi akşamı konuk olduğu Ziggo Sport’taki Rondo programında yaptığı açıklamalardan anlaşılıyor.

Geçen hafta, Ajax'tan ayrılmak üzere aday gösterilen oyuncu sayısının tam on beş olduğu yönünde söylentiler yayıldı. "Biz de bu haberleri alıyoruz, ancak bunların ne kadarının doğru olduğunu bilmiyorum. Jordi Cruijff oldukça kapalı bir şekilde çalışıyor, her şeyi oldukça gizli tutuyor, bu yüzden bu haberlerin ne kadarının doğru olduğunu her zaman sorgulamak gerekiyor," diyor Klaassen.

“O (Cruijff, ed.) şimdiden gelecek sezonla oldukça meşgul. Örneğin, henüz bir teknik direktörümüz yok,” diye açıkladı Klaassen. Böylece, Ajax tarafından henüz resmi olarak duyurulmamış olan Óscar García’nın A takımdan ayrılacağını da doğrulamış oldu.

Youri Mulder daha sonra Klaassen'e, Girona'nın şu anki teknik direktörü ve söylentilere göre gelecek yıl Johan Cruijff ArenA'da göreve başlaması için en büyük favori olan Míchel'in gelişiyle ilgili durumu soruyor. “Öyle görünüyor. Hayır, ben bu konuda hiçbir şey bilmiyorum,” diye yanıtlıyor Klaassen.

“Tek bildiğim, Daley’nin (Blind, ed.) onun hakkında çok olumlu olduğu. Oynamadığı zamanlarda bile Míchel hakkında olumluydu. Bunu çok olumlu bir şey olarak görüyorum,” diyor Klaassen. “Sık sık izliyorum ve Girona’nın futbolu gerçekten çok iyi.”

Wytse van der Goot hemen bir sonraki konuya geçiyor: Daley Blind'in Ajax'a geri döneceğine dair söylentiler. Klaassen bu konuda çok net. “Bu her halükarda iyi olur, evet.”

Kaptana göre, önümüzdeki yaz Ajax'ta çok daha fazla şey olacak. “Cruijff muhtemelen birçok oyuncuyla vedalaşmak isteyecek. O zaman da yenilerinin gelmesi gerekecek. Yani işi başından aşkın olacak.”