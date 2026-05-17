Davy Klaassen, Ajax'ın penaltı anı hakkında son derece dürüst: "Bana öyle geliyor ki..."

Ajax kaptanı Davy Klaassen, sc Heerenveen ile oynanan maçın (0-0) ardından ESPN'e verdiği röportajda, Joey Kooij'un kendisine penaltı vermediğini anladığını söyledi.

Maçın 60. dakikasından biraz sonra Klaassen, ceza sahası içinde Marcus Linday tarafından formasından tutuldu ve bu nedenle şutunu doğru bir şekilde çekemedi.

O anda orta saha oyuncusu Kooij'dan görüntüleri izlemesini istedi, ancak görevli hakem bunu kabul etmedi.

Maçtan sonra Klaassen, Kooij'in kararını anladığını söyledi. "O anda bunun açık bir penaltı olduğunu düşünmüştüm. Şimdi bakınca... Yüzde yüz değil," diye ekledi.

Klaassen'e, yağmur nedeniyle oldukça zorlu hale gelen Heerenveen'deki saha hakkında da soru soruldu. "Evet, oynanamaz durumdaydı, ancak bu konuda karar vermek Zeist'teki yetkililere kalmış."

Golsüz berabere biten maçın ardından Ajax, artık Conference League play-off'larına hazırlanabilir. Amsterdam ekibi, Johan Cruijff ArenA'nın Harry Styles için rezerve edilmesi nedeniyle Perşembe günü KRAS Stadyumu'nda FC Groningen ile karşılaşacak.