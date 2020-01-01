Davies: Mourinho'yla çalışmak rüya gibi

Tottenham'ı destekleyenler Jose Mourinho için tamamen ikna olmuş değiller ama Ben Davies doğru yolda olduklarına inanıyor.

Ben Davies, Jose Mourinho'nun için rüya gibi bir teknik direktör olduğunu savundu.

Mauricio Pochettino'nun kasım ayında kovulmasının ardından göreve gelen Mourinho ile Tottenham, ilk etapta iyi bir grafik sergiledi fakat kış arasının ardından düşüşe geçti.

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Harry Kane, Son Heung-Min ve ara transferde alınan Steven Bergwijn'in sakatlıkları Mourinho'yu zor durumda bıraktı. Sonrasında dünyayı saran koronavirüs ve ertelenen liglerle birlikte sekizinci sıradaki Tottenham'da da diğer kulüplerdei gibi belirsiz bir hava hakim oldu.

Daha fazla takım

Ben Davies, sallantılı döneme rağmen, takımın Mourinho yönetiminde iyi şeyler başaracağına inanıyor. NBC Sports'a konuşan 26 yaşındaki futbolcu "Bence Mourinho kulübümüz için çok iyi bir tercih. Onunla çalışmak rüya gibi." ifadelerini kullandı.

Davies, Mourinho ile kupalar kazanacaklarına inandığını da söyledi.