Davidson beğeni topluyor

Alanyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Davidson Pereira, takımının bu sezonki 7 mücadelesinde kaydettiği 6 golle kariyerindeki en iyi sezon başlangıcına

Turuncu-yeşillilerin sezon öncesi 1. Lig ekiplerinden Vitoria Guimaraes'ten kadrosuna kattığı Brezilyalı forvet, yeni takımının başarısına önemli katkı sağladı.

Ligin geride kalan bölümünde oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alan ve 17 puanla liderlik koltuğunda bulunan 'un tüm lig karşılaşmalarında forma giyen Davidson, performansıyla dikkati çekti.

Davidson, Süper Lig'in 4. haftasında takımının iç sahada 6-0 kazandığı Atakaş maçında 3 gol atarak "hat-trick" yaptı.

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Golleriyle zirveye çıktı

Süper Lig'in ilk haftasında Aytemiz Alanyaspor'un deplasmanda Demir Grup 'u 2-0 yendiği maçta takımının bu sezonki ilk golünü kaydeden Davidson, 5. haftada yine dış sahada 2-1 kazanılan mücadelesinde 90+5. dakikada attığı golle galibiyeti getiren isim oldu.

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Davidson, 6. haftada iç sahada takımının Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendiği karşılaşmada da gol kaydederek 7 maçta 6 gole ulaştı.

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Bu sezon şu ana kadar sergilediği performansla gol krallığı yarışındaki iddiasını da ortaya koyan 29 yaşındaki futbolcu, kendisi gibi ligde 6 golü bulunan Çaykur Rizesporlu Loic Remy ile zirveyi paylaşıyor.

Gol krallığı yarışında Davidson ile Remy'yi, İttifak Holding Konyasporlu Artem Kravets ile Galatasaraylı Radamel Falcao 5'er golle takip ediyor.

Portekiz 1. Ligi'nde 4 sezonda 19 gollük performans

Süper Lig'den önce Portekiz 1. Ligi'nde 4 sezon geçiren Davidson, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Chaves formasıyla 48 karşılaşmada 6, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında Vitoria Guimaraes'te 60 maçta 13 gol attı.