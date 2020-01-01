David Villa: Yüzde 90 ihtimalle Arsenal'deydim

David Villa, kariyerinin bir döneminde yolunun Londra ekibi Arsenal'den geçmek üzere olduğunu ancak Atletico Madrid'in araya girdiğini söyledi.

David Villa, 2013 yılında 'dan ayrılmadan önce neredeyse 'e transfer olacağından söz etti.

Kariyeri boyunca , Barcelona ve gibi dev kulüplerde forma giyen Villa, son olarak Ligi'nden Vissel Kobe'de profesyonel kariyerini noktaladı.

İspanyol futbolcu, BBC Sport'a verdiği demeçte 2013 yılında Barcelona'dan ayrılıp Atletico Madrid ile anlaştığı dönemde, Arsenal'e transfer olmasına ramak kaldığından bahsetti:

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"Arsenal ile birçok görüşme yaptık. O zamanlar yüzde 90 ihtimalle Arsene Wenger'in takımına katılacağımı düşünüyordum. Ancak anlaşmaya varamadık çünkü Atletico Madrid'den bir teklif geldi ve her şey iki üç gün içinde sonuçlandı. Eğer Arsenal için imzalasaydım ne olurdu bilmiyorum. Ancak Atletico ile imzaladığım için çok mutluyum. Sadece kupa kazandığımız için değil, her şey için mutluyum."

Villa, o dönemde yalnızca Arsenal değil, ve 'un da ilgisi olduğu bilinirken, 'yı tercih ettiğinden dolayı bir pişmanlık duymadığını açıkladı:

"Premier Lig'i seviyorum. Her zaman oraya gitmeyi düşündüm ancak başka bir yol seçtim. Oradan da teklifler vardı ancak neden bu kararı verdim, bilmiyorum."