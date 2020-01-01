David Silva'nın heykeli dikilecek

Manchester City yönetimi, takımdan ayrılan 34 yaşındaki İspanyol futbolcu David Silva'nın heykelinin dikileceğini duyurdu.

David Silva, 'de geçirdiği 10 yılın ardından sözleşme yenilemeyeceğini ve takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

Manchester City Başkanı Khaldoon Al Mubarak, yaptığı açıklama ile 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun heykelinin dikileceğini duyurdu:

"David dönüşümcü bir oyuncu, etrafındaki herkese ilham veren sessiz bir lider."

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"David'in heykeli, bize verdiği harika anların kalıcı bir hatırlatıcısı olarak duracak. Sadece inanılmaz bir futbolcu olarak değil; aynı zamanda bu futbol kulübünü her zaman büyük bir haysiyetle temsil eden ilham verici bir elçi olarak Silva'nın heykeli stadyumun dışındaki yerini alacak."

Silva'nın yanı sıra bir sezon önce takımdan ayrılan bir başka efsane Vincent Kompany'nin de heykeli şu anda yapım aşamasında. Bu heykellerin açılışı 2021 yılında yapılacak.