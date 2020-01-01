David Silva, Real Sociedad'da

Manchester City ile sözleşmesi sona eren David Silva, La Liga ekiplerinden Real Sociedad'a transfer oldu.

David Silva, 'ya geri dönüyor.

La Liga ekiplerinden , 34 yaşındaki deneyimli futbolcuyu renklerine bağladığını duyurdu.

ile 10 sezon geçirmesinin ardından sözleşme yenilememe kararı alan İspanyol futbolcu, bedelsiz olarak Real Sociedad'ın kadrosuna katıldı.

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Manchester City formasıyla 447 resmi karşılaşmada görev alan Silva, 81 gol atıp 120 de asist yaptı ve 4 Premier Lig şampiyonluğunun yanı sıra 5 İngiltere Lig Kupası, 2 FA Cup ile 2 İngiltere Süper Kupası kazandı.

Tecrübeli isim, 2010 yılında 28 milyon euro karşılığında Manchester City'ye gitmişti.