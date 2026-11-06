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David Raum, Almanya Millî Takımı'ndaki ilk 11'deki yerini çoktan kaybetti. Jürgen Klopp yönetiminde şimdilik takıma katılmasına bile izin verilmiyor. Kaptanlığını yaptığı RB Leipzig'deki geleceğinin de tartışıldığı öne sürülüyor.

2022 Dünya Kupası'ndaki fiyaskoda ilk 11'in tartışmasız isimlerinden biriydi. David Raum, Almanya'nın ev sahipliği yaptığı 2024 Avrupa Şampiyonası'nda eleme turları için Maximilian Mittelstädt'tan ilk 11'deki yerini geri aldı. Dünya Kupası elemelerinde Julian Nagelsmann'ın vazgeçilmez oyuncularından biriydi ancak finallerde sol kanattaki yerini kesin olarak Nathaniel Brown'a kaptırdı.

Raum'un Almanya Millî Takımı'ndaki yavaş düşüşü, Nagelsmann'ın halefi Jürgen Klopp yönetiminde de sürüyor. Yeni millî takım teknik direktörü, kasım ortasında Sırbistan ve Hollanda'ya karşı oynanacak Uluslar Ligi maçları için 24 kişiye düşürdüğü kadroya Raum'u almadı. Görünüşe göre bunun belirli bir nedeni vardı.

Bild'in haberine göre Klopp, Raum'la yaptığı telefon görüşmesinde kadroya alınmamasının gerekçesi olarak oyuncunun savunma performansını eleştirdi. Böylece Brown ve Mittelstädt, 28 yaşındaki futbolcuya tercih edildi. Raum, tamamen sportif nedenlerle üç yılı aşkın süredir ilk kez millî takım kadrosunda yer almıyor. Ekim 2024'te ise uzun süren bir ayak bileği sakatlığı nedeniyle kadroya katılamamıştı.

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David Raum, RB Leipzig'den kışın ayrılacak mı?

Raum, artık yalnızca Klopp'un gözünde vazgeçilebilir değil. İşin tuhafı, kaptanı olduğu ve hâlâ ilk 11'in tartışmasız isimlerinden biri olarak oynadığı RB Leipzig'de de durum böyle görünüyor. Raum, yalnızca SV Elversberg karşısındaki 4-0'lık galibiyette ilk 11'de yer almadı ve 90 dakikayı yedek kulübesinde geçirdi. Ancak son olarak Bayern Münih karşısında alınan 6-1'lik ağır yenilgide hayal kırıklığı yarattı. Michael Olise, bu maçta Raum'un hız ve savunma konusundaki zaaflarını açıkça ortaya çıkardı.

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Bild'in iddiasına göre kulüp içinde Raum'un performansına eleştirel yaklaşılıyor. Sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan oyuncu için RB Leipzig'in, iki haneli milyonlar düzeyinin alt sınırında uygun bir teklif gelmesi hâlinde kaptanının kışın ayrılmasına bile izin vermeye hazır olduğu belirtiliyor.

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City karşısında alınan 3-2'lik yenilgide Bologna gözlemcilerinin Raum'u izlemek için tribünde olduğu söyleniyor. Ancak Serie A'da şu anda dokuzuncu sırada bulunan ve uluslararası bir turnuvada da mücadele etmeyen kulübe transfer, Raum için muhtemelen söz konusu değil.

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Duran top uzmanının bunun yerine Premier Lig'e veya şampiyonluk potansiyeli olan üst düzey bir kulübe transfer olmayı düşündüğü belirtiliyor.

Raum, RB Leipzig ile olası sözleşme görüşmeleri hakkında son olarak iki taraf arasında uzun süre sessizlik yaşandığını açıklamıştı. Sky'a anlattığına göre görüşmeler ancak ekim ayında "biraz hareketlenmeye" başladı. Ancak "yoğun görüşmelerden" söz edilemeyeceğini vurgularken yakında başka bir kulübe gitme ihtimaline de kapıyı açık bıraktı.

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Hansi Flick, David Raum'u Barcelona'ya mı götürecek?

"Daha kaç sözleşme yapacağımı bilmiyorum. Aslında kendimi oldukça iyi hissediyorum. Şimdi 30 yaşıma yaklaşıyor olsam da birkaç yıl daha oynama isteğim var. (...) Elbette artık her şeye dikkat edilmesi gereken bir yaştayım" dedi. "Bu görüşmelere eşimi de elbette dâhil ediyorum: Nereye gidebiliriz ya da burada mı kalırız?"

Sport, Katalan ekibinin sol tarafında gelecek yaz, hatta bu kış bir boşluk oluşabileceği gerekçesiyle kısa süre önce Raum'u Barcelona ile ilişkilendirdi. Çünkü Alejandro Balde, Hansi Flick yönetiminde sol bek pozisyonunda Joao Cancelo ve Xavi Espart'ın ardından üçüncü tercih konumunda. Bu nedenle 22 yaşındaki oyuncunun yıl sonunda transfer olmak istediği belirtiliyor.

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Raum, Flick yönetiminde millî takıma yükselmiş ve Almanya Millî Takımı'nın ilk 11 oyuncularından biri olmuştu. Ayrıca yazın bonservis bedeli ödenmeden gerçekleşecek bir transfer, mali sıkıntılar yaşayan Katalanların transfer politikasına uyabilir. Aynı durum, mali açıdan yine oldukça sıkışık olan Juventus için de geçerli. Gazzetta dello Sport'a göre Juventus da Raum'la ilgileniyor. Eylül sonunda çıkan haberde, kulübün oyuncunun çevresiyle de çok iyi ilişkilerinin olduğu belirtilmişti.

Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen Raum'un cazip seçenekleri var gibi görünüyor. Millî takıma dönmesi de elbette ihtimal dışı değil. Kadro açıklamasında bunu Klopp da vurguladı. Raum'un yanı sıra Karim Adeyemi ve Nick Woltemade gibi tanınmış isimler de kadro dışında kaldı. Klopp, şimdilik kadroya almadığı oyuncular hakkında "Aman Tanrım, bazı kapıları kapatacak kadar çılgın değiliz" dedi.

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Almanya: Jürgen Klopp'un millî takım kadrosuna kimler çağrıldı?