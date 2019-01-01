David Moyes, West Ham United'a geri döndü
Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da ikinci David Moyes dönemi başlıyor.
Son olarak Leicester City karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından West Ham yönetimi, Manuel Pellegrini'nin görevine son vermişti. Pellegrini liderliğinde 19 haftada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan West Ham United, 2017-18 sezonunda takımı çalıştıran Moyes ile yeniden anlaşma sağladı.
Kasım 2018'de West Ham'ın başına geçen ve sezonu 42 puanla 13. sırada tamamladıktan sonra Mayıs 2018'de takımdan ayrılan Moyes, o dönemden beri başka bir takım çalıştırmadı.
56 yaşındaki İskoç teknik adam, daha önce Sunderland, Real Sociedad ve Manchester United gibi takımlarda görev almıştı. Moyes'un kariyerindeki tek başarısı 2013-14 sezonunda Manchester United ile kazandığı İngiltere Süper Kupası'yla geldi.