David Moyes, West Ham United'a geri döndü

Teknik direktör Manuel Pellegrini'nin görevine son veren West Ham United takımın başına yeniden David Moyes'u getirdi.

Premier Lig ekiplerinden 'da ikinci David Moyes dönemi başlıyor.

Son olarak karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından West Ham yönetimi, Manuel Pellegrini'nin görevine son vermişti. Pellegrini liderliğinde 19 haftada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan West Ham United, 2017-18 sezonunda takımı çalıştıran Moyes ile yeniden anlaşma sağladı.

Kasım 2018'de West Ham'ın başına geçen ve sezonu 42 puanla 13. sırada tamamladıktan sonra Mayıs 2018'de takımdan ayrılan Moyes, o dönemden beri başka bir takım çalıştırmadı.

56 yaşındaki İskoç teknik adam, daha önce Sunderland, ve gibi takımlarda görev almıştı. Moyes'un kariyerindeki tek başarısı 2013-14 sezonunda Manchester United ile kazandığı İngiltere Süper Kupası'yla geldi.