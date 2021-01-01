David Luiz Arsenal'den sonra Benfica'yı istiyor

Portekiz'in yetiştirdiği en iyi golcülerden biri olan Nuno Gomes, eski takım arkadaşı David Luiz'in futbolu Benfica'da bırakmasını istediğini açıkladı

Portekiz Milli Takımı ve Benfica'nın efsane golcüsü Nuno Gomes, Arsenal'de forma giyen David Luiz'in futbola veda etmeden önce tekrar Benfica'ya dönmesini istiyor.

Başarılı savunma oyuncusu 2007-2011 yılları arasında Portekiz ekibinde 4 sezon forma giymişti.

Goal'e özel bir röportaj veren Gomes, Luiz ile ilgili olarak; "Onun sahada ve saha dışında Portekiz'e çok iyi adapte olduğunu hatırlıyorum. Yaşam tarzı ve kültürü bakımından Portekizli gibiydi. Çok iyi gidiyordu ancak aldığı teklifi reddedemezdi. Ama her fırsatta geri dönmek istediğini söyledi. Bunun mümkün olup olmayacağını bilmiyorum ama gerçekleşmesini çok isterim" ifadelerini kullandı.

Benfica'da dört sezon geçiren tecrübeli oyuncu 2011 yılında 30 milyon euro karşılığında Chelsea'ye transfer olmuştu.

"O harika bir insan"

Luiz ile ilgili sözlerine devam eden Gomes; "Çok alçakgönüllüydü. Sürekli öğrenmek istiyordu. Saha dışında da kendisiyle çok iyi arkadaştık çünkü o harika bir insan. Belki bir gün dönüp kariyerini burada Benfica'da bitirebileceğine inanıyorum" diye konuştu.

David Luiz ne düşünüyor?

Futbol kariyerine Arsenal'de devam eden David Luiz, Mayıs 2020'de Portekiz'de yayın yapan Record'a yaptığı açıklamada; "Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira ile geri dönüş hakkında konuştum. Hayalim, kariyerimi Benfica'da bitirmek. Ne zaman olur bilmiyorum ama olacak. Başkan izin verirse ve taraftarlar isterse bu olur. Kariyerimin en güzel anlarından biri olacak" demişti.

David Luiz'in kariyeri...

Futbola ülkesi Brezilya'nın köklü kulüplerinden Sao Paulo'dan başlayan David Luiz ardından Vitoria takımına transfer olmuştu. Burada dikkatleri çeken savunma oyuncusu 2007 yılında önce kiralık olarak Benfica'ya transfer oldu. Performansı beğenilen oyuncu bir sezon sonra 500 bin euro'ya transfer edilmişti.

Benfica'da 4 sezonda adını duyuran Luiz'in bir sonraki durağı Chelsea oldu. İngiliz ekibinde birçok başarı yaşayan tecrübeli stoper 2014 yılında 50 milyon euro civarında bir bonservisle PSG'nin yolunu tuttu. İki sezon sonra 35 milyon euro bonservisle Chelsea'ye geri dönen Brezilyalı oyuncu 2019 yılında 9 milyon euro karşılığında bir diğer İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'e transfer oldu.

David Luiz aynı zamanda 56 kez Brezilya A Milli Takımı'nın formasını terletti.