David Luiz, Arsenal ile sözleşmesini uzatacak

Mikel Arteta'nın takımda kalmasını istediği 33 yaşındaki oyuncu David Luiz ile Arsenal, Luiz'in yaşı sebebiyle sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.

Zaman zaman savunmada yaptığı hatalar nedeniyle eleştirilerin odağı olan David Luiz'in Leeds Unites karşısındaki 21 top kaybına rağmen Arsenal, 33 yaşındaki yıldızı elinde tutmak istiyor.

The Independent'ta yer alan habere göre; Mikel Arteta, sözleşmesi sezon sonunda bitecek David Luiz'in Arsenal'da kalmasını istiyor.

Arsenal'ın bu sezon yaşadığı sorunlardan biri de önemli oyuncuların çoğunun çok genç olması ve sezon boyunca omuzlarına fazla yük binmesiydi.

Saka, Emile Smith-Rowe ve Gabriel Martinelli gibi isimlerin takımda fazla sorumluluk taşıması Mikel Arteta için David Luiz'in önemini ön plana çıkardı.

Mikel Arteta, Arsenal'ın yaşı ve tecrübesinden yararlanması gerektiğini düşündüğü David Luiz ile yeniden sözleşme yapılması gerektiğini düşünüyor.

Mikel Arteta ne dedi?

Mikel Arteta Wolverhampton maçından önce David Luiz'in performansını yüksek tuttuğu sürece sözleşme yapmayı planladıklarını söylemişti.

"Genç oyuncular için harika bir örnek. Onlara karşı biraz şaka, biraz otorite arasında bir yaklaşımı var. Hepsi, David Luiz'in kim olduğunu biliyor ve bu sebeple onu dinliyorlar. Aynı zamanda davranışlarını ve profesyonelliğini de görüyorlar. Ekibimizde sahip olduğumuz kilit bir model."

Öte yandan David Luiz, Premier Lig'in 22. haftasında oynanan Wolverhampton - Arsenal karşılaşmasın da gördüğü kırmızı kart sebebiyle konuşulmuştu.