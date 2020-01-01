David De Gea: Umarım Manchester United'da kalırım

Manchester United'ın İspanyol file bekçisi, İngiliz ekipten ayrıldığını düşünmediğini söyledi.

Bonservisi 'da bulunan ve kariyerini kiralık olarak Sheffield United'da sürdüren Dean Henderson'ın gösterdiği iyi performans sebebiyle, genç kalecinin Manchester ekibine geri dönmesinin ardından David De Gea'nın başka bir kulübe transfer olabileceğine dair spekülasyonlar bulunuyordu.

2011 yılında Manchester United'a transfer olan David De Gea, geçtiğimiz Eylül ayında kulübüyle olan sözleşmesini 2023 yılının Haziran ayına kadar uzatmıştı.

Daily Mail'e konuşan 29 yaşındaki İspanyol kaleci "Bu kulübün bir parçası olmak harika bir duygu, adeta bir rüya gibi. Umarım uzun seneler boyunca Manchester United'da kalırım. Tüm takım olarak büyük gelişme gösterdik. İyi bir dönemdeyiz. Bildiğiniz gibi çok fazla gol yiyen bir takım değiliz ve Bruno Fernandes'in gelişiyle hücum anlamında da etkili olmaya başladık. O çok kaliteli ve zeki bir orta saha oyuncusu" ifadelerini kullandı.

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Manchester United, İngiltere Premier Lig yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınmadan önce 29 maçta topladığı 45 puanla beşinci sırada yer alıyordu.