David De Gea: Bize ne olduğunu bilmiyorum

Manchester United'ın kötü gidişatı hakkında konuşan David De Gea zor günler geçirdiklerini ve takım olarak daha fazla çalışmaları gerektiğini söyledi.

Premier Lig'deki son maçında Newcastle'a mağlup olan 'da kötü gidişat sürerken Kırmızı Şeytanların İspanyol file bekçisi David De Gea takımın durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

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Skysports'a yaptığı açıklamalarda öncelikli olarak maçına değinen De Gea, "Önemli gol şansları yaratamadık, iyi savunma yaptık. Daha iyi olmamız gerekiyor." dedi.

Bazı önemli oyuncularının sakatlık sorunları olduğunu ancak bunun bir bahane olmadığını vurgulayan İspanyol file bekçisi, "Biz Manchester United'ız. Daha fazla çalışmamız, savaşmamız ve kazanmamız gerekiyor." dedi.

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29 yaşındaki İspanyol kaleci takımda nelerin değişmesi gerektiği sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Her şeyin. Ne diyebilirim ki, birçok açıdan gelişmemiz gerekiyor. Bizim için zor bir süreç ancak çabalamaya, savaşmaya ve kendimizi geliştirmeye devam etmeliyiz. Manchester United'a geldiğimden bu yana en geçirdiğim en zon zamanları yaşıyorum. Neler olduğunu bilmiyorum ve taraftarlarımızdan özür diliyorum. Savaşmaya devam edeceğiz."

Yeni sezonda oynadığı 8 karşılaşmada 9 puan toplayabilen Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri milli aranın ardından lider 'u konuk edecek.