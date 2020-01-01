David Beckham'ın en büyük sınavı: Inter Miami

ABD’de de yıllar boyunca futbolun yeterince ilgi görmeyeceği düşüncesi hüküm sürdü...

Stadyumlar dolmayacaktı, dünyaca ünlü yıldızlar bu stadyumlarda boy göstermeyecekti. Amerikan futbolu, basketbol, beyzbol hatta buz hokeyi ile baş edemeyecek olan futbol yok olacaktı.

2001 yılında iflasın eşiğinden dönüldü. ’in patronu Don Garber, o günü şöyle anlatıyor: “İcra avukatlarıyla bir masada oturuyorduk. Her şey bir imzaya bakıyordu. O gün o imzayı atsak belki de futbolu kaybetmiş olacaktık”

O günden sonra ise ibre tersine döndü. Futbola olan ilgi arttı. Yeni stadyumlar inşa edildi. Kulüplerin bütçeleri büyüdü. MLS, dünya yıldızlarının ilgisini çeken bir adrese dönüştü. Thierry Henry, Steven Gerrard, Frank Lampard, Wayne Rooney, Kaka, Didier Drogba, Andrea Pirlo, David Villa, Zlatan Ibrahimovic…

Daha fazla takım

Ve elbette David Beckham.

David Beckham hiçbir zaman sıradan bir futbolcu olmadı. Onu bu kadar ünlü yapan sadece yeteneği değildi. Aynı zamanda başarılı bir iş adamı ve moda ikonuydu.

2007 yılında Amerikan rüyasını yaşamaya başlayan Beckham, ve PSG formalarıyla Avrupa’ya dönse de bu ülkeden bir daha kopmadı. Profesyonel kariyerini noktaladıktan sonra hayatının en zorlu macerasına atıldı: Miami’ye futbolu getirmek…

“Çok uzun ve başarılı bir futbol kariyerim oldu. Meydan okumaları her zaman sevdim. Bu iş hayatımda da böyle oldu. Miami’ye futbolu getirmenin meydan okuma olduğunu biliyordum. Ama çok büyük bir meydan okuma olduğunun o zamanlar farkına varamamıştım”

Miami’ye futbolu getirmenin ne kadar zor olduğunu anlayabilmek için, bu kentin hikayesine göz atmak gerekiyor.

MLS, 1998 yılında üçüncü sezonuna girdi. Ligin genişletilmesi amacıyla seçilen proje şehirlerden biri de Miami’ydi. Bu doğrultuda Miami Fusion kuruldu.

Miami, hispanik kültürünün baskın olduğu ve Avrupalı tatilcileri cezbeden bir şehirdi. Aslında bir futbol şehri olması için gereken her şeye sahipti.

Ama olmadı…

Kolombiyalı efsane Carlos Valderrama’nın başını çektiği Miami Fusion ilk maçında 20 bini aşkın seyirciyi stadyuma çekti. Ancak sezon sonuna doğru ortalama 10 bin civarına indi. İkinci yılda ortalama giderek düştü ve takım en sonunda yıldız ismi Valderrama ile yollarını ayırdı.

MLS ilk beş yılında 250 milyon dolar zarar etti. Kayıplardan biri de Miami Fusion oldu. Kulübün kuruluşundan sadece üç yıl sonra ekonomik sorunlar nedeniyle kapatıldığı duyuruldu.

Yıllar sonra bu zorlu göreve David Beckham talip oldu. Miami’de bir takım kurmak için 2014 yılında MLS ile anlaşmaya vardı. Ancak önünde çok büyük bir engel vardı; bir futbol stadyumu…

Yeni bir stadyumun inşası için yapılan tüm projeler dönemin siyasetçileri tarafından reddedildi.

Beckham, o dönem verdiği mücadeleyi şöyle anlatıyor:

“Arsa bulmak, ne tür bir stadyum istediğimiz, hangi futbolcuları alacağımız… Bunların hiçbiri kolay olmadı. Karamsarlığa düştüm ancak asla vazgeçmedim. Çünkü Miami’nin doğru yer olduğunu biliyordum”

Beckham’ın hayali diğer yatırımcıların da yardımlarıyla altı yıllık mücadelenin ardından gerçeğe dönüştü.

Daha önce Miami Fusion’a ev sahipliği yapan Lockhart Stadyumu 120 milyon dolara restore edildi ve Miami faaliyetlerine resmen başladı.

Kulüp, 2022 yılında tamamlanması beklenen yeni stadyumu Freedom Park’a geçecek.

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Çiçeği burnunda MLS ekibi Inter Miami, ilk maçında deplasmanda Los Angeles FC’ye 1-0 yenildi. İkinci maçında sahasında LA Galaxy’yi konuk edecekti ancak araya koronavirüs salgını girdi.

Şimdi herkes gibi o da salgının sona ermesini bekliyor ve takımına kavuşmayı umuyor.

“Bu takımı Miami için kurduk. Bu kentte birçok futbolsever olduğunu biliyoruz. Benim için başarı, stadımızda, seyircimiz önünde o başlangıç vuruşunu yapmak olacaktır. Elbette takımımı kupa kazanırken de görmek istiyorum. Ama bu takımı kurmak için verdiğimiz emek ve hayalimizi gerçeğe dönüştürmemiz de benim için başarıdır”