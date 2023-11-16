David Beckham, Lionel Messi'yi aslında neden transfer ettiklerini açıkladı: Gerçek çok başkaymış!

Inter Miami'nin ortağı David Beckham, Lionel Messi'nin, "Amerika ve MLS'e hediye olduğunu" söylerken bu transferin gerçeklerini açıkladı.

Arjantinli yıldız kariyerine ABD'de devam ediyor

Beckham, sekiz Ballon d'Or sahibi oyuncuyu Amerika'ya getirme nedenini açıkladı

Messi'nin transferinin ardından şampiyonluk hedefinin ötesi yatıyor

NE OLDU? David Beckham da 2007'de Real Madrid'den LA Galaxy'ye transfer olarak MLS'te forma giymişti. Ancak Lionel Messi'nin Amerika yolculuğu, MLS sahnesine ayrı bir ışık kattı. David Beckham, Arjantinli yıldızı aslında neden transfer ettiklerini açıkladı.

NE SÖYLENDİ? AFP'ye konuşan David Beckham, Lionel Messi'yi neden transfer ettiklerini şu sözlerle açıkladı: "Birileri bana 'Lionel Messi, Inter Miami'de' dediğinde hala daha inanmakta güçlük çekiyorum. Biliyorsunuz bu benim için gurur verici bir durum. Böyle bir oyuncu, dünyanın en iyi oyuncusu takımımızda. Leo'yu yalnızca Miami'ye değil, Amerika'ya da bir hediye olarak getirdiğimizin farkındaydık. Çünkü onun gibi bir isim oyunu değiştirebilir. Leo'yu bu yüzden transfer etmek istedik. Elbette şampiyonluklar kazanmak, ligin en iyisi olmak istiyoruz ancak onunla anlaşma yapmamızın nedenlerinden biri Amerika'da yeni jenerasyona ilham vermesini istememizdi. Yani Leo'nun transferi bu açıdan bizim için önemliydi."

BÜYÜK RESİM: David Beckham projesiyle Lionel Messi'yi MLS ile buluşturdu ancak bu İngiliz efsane için hiç kolay olmadı. Zira Beckham böyle bir hamle gerçekleştirmek için 10 yıldır bekliyordu. Sekiz Ballon d'Or sahibi oyuncunun Amerika'ya transferiyle Amerikan izleyicisinin futbola ilgisinin artması bekleniyor.