David Beckham, James Rodriguez'i kulübüne istiyor
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ÖZEL HABER
Real Madrid'in Kolombiyalı yıldızı James Rodriguez, gelecek sezon ABD'ye transfer olabilir.
Goal'ün edindiği bilgilere göre MLS ekiplerinden Inter Miami takımının sahibi olan David Beckham, Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez ile bir görüşme yaparak Rodriguez'in transfer şartları hakkında bilgi aldı.
Taraflar arasında yapılan ilk görüşme olumlu geçerken Florentino Perez, yakın ilişkilere sahip olduğu Beckham'a bu transfer için açık kapı bıraktı.
Öte yandan Beckham'ın bu transferi kulübün marka değerini artırmak adına önemli bir fırsat olarak gördüğü de gelen haberler arasında.
Zinedine Zidane yönetiminde yeteri kadar forma şansı bulamayan James Rodriguez'in Real Madrid ile olan sözleşmesi 2021 yazında sona erecek.