David Beckham, James Rodriguez'i kulübüne istiyor

Inter Miami'nin sahibi David Beckham, James Rodriguez'in transferi için Florentino Perez ile bir görüşme gerçekleştirdi...

ÖZEL HABER

'in Kolombiyalı yıldızı James Rodriguez, gelecek sezon 'ye transfer olabilir.

Goal'ün edindiği bilgilere göre ekiplerinden Miami takımının sahibi olan David Beckham, Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez ile bir görüşme yaparak Rodriguez'in transfer şartları hakkında bilgi aldı.

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Taraflar arasında yapılan ilk görüşme olumlu geçerken Florentino Perez, yakın ilişkilere sahip olduğu Beckham'a bu transfer için açık kapı bıraktı.

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Öte yandan Beckham'ın bu transferi kulübün marka değerini artırmak adına önemli bir fırsat olarak gördüğü de gelen haberler arasında.

Zinedine Zidane yönetiminde yeteri kadar forma şansı bulamayan James Rodriguez'in Real Madrid ile olan sözleşmesi 2021 yazında sona erecek.