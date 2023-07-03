David Beckham, Inter Miami'nin Lionel Messi transferini neden yaptığını açıkladı

David Beckham, Barcelona'ya dönmek yerine Inter Miami'ye gitmeyi seçen Lionel Messi'yi neden transfer ettiklerini açıkladı.

Arjantinli yıldız, PSG'den serbest bir oyuncu olarak ayrıldı

Barcelona ve Suudi Arabistan'dan teklif almıştı

Ancak Amerika'ya gidip yeni bir sayfa açmayı tercih etti

NE OLDU? Yedi Ballon d'Or sahibi Lionel Messi, Paris Saint-Germain ile sözleşmesinin sona ermesiyle MLS'in yolunu tuttu. Arjantinli oyuncuya Suudi Arabistan'da büyük bir teklif vardı. Ayrıca Barcelona'ya dönme ihtimali de konuşuluyordu. Ancak Lionel Messi, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'ye imza attı. Beckham, Messi'yi Miami'ye getirmenin taraftarlara verdiği bir söz olduğunu söylüyor.

NE SÖYLENDİ? David Beckham bir seminerde şunları söyledi: "Birkaç hafta önce telefonumda yaklaşık bir milyon mesajla uyandım. 'Ne oldu? Normalde bu kadar mesaj almam' diye düşünürken Leo'nun Miami'ye geleceğini duyurduğunu gördüm. Açıkçası benim için sürpriz olmadı."

"En başından bu yana kariyerlerinin hangi dönemlerinde olursa olsun futboldaki en iyi oyuncuları Miami'ye getirme sözünü verdim. Tüm kupaları kaldırmış ve yaptığı işi en iyi şekilde yapan bir oyuncunun takımım için oynamak istediğini duyduğumda farklı hissettim."

BÜYÜK RESİM: Eski İngiliz futbolcu David Beckham, Inter Miami'nin hissedarı.

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