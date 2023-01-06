Efsane futbolcunun oğlu, kariyerini ülkesinde sürdürerek babasının ayak izlerini takip edecek.

NE OLDU? Romeo Beckham, Inter Miami'nin yedek takımında kariyerini sürdürüyordu, ancak şimdi futbol macerasında yepyeni sayfa açtı.

Efsane oyuncunun oğlu Romeo, gelişimini sürdürmek istediği için sezonun geri kalanında Premier Lig ekibi Brentford ile sözleşme imzaladı.

Genç oyuncu, Brentford'un B takımına katılacak.

Ve böylece efsane futbolcu David Beckham'ın oğlu, ülkesinde futbol oynayarak kariyer basamaklarını hızla çıkmayı hedefleyecek.

Bundan sonra, kendisini göstermek ve tıpkı babası gibi efsane bir futbolcu olmak sadece ona bağlı...

BÜYÜK RESİM: Orta saha oyuncusu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sezonda formunu korumak için son birkaç ayını Brentford'un yedek takımıyla çalışarak geçirmişti.

NE SÖYLEDİLER?: Romeo, "Burada olduğum için çok gururlu ve mutluyum. Sezonun başında formumu korumak için buraya geldim.

"Daha sonra burada kiralık olarak oynama şansım oldu. Hiç bu kadar heyecanlanmamıştım.

"[ABD'de] eğlenceli bir sezon geride kaldı ve pek çok iniş ve çıkış vardı, ama buraya gelip neler yapabileceğimi görmek için heyecanlıyım" dedi.

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BRENTFORD İÇİN SIRADA NE VAR? Arılar, son Premier Lig maçında Liverpool'u 3-1 yenerek tüm dikkatleri üzerlerine çektiler.

Ve Cumartesi günü, FA Cup üçüncü turunda West Ham United ile karşı karşıya gelecekler.

Şimdi taraftarlar, takımlarının iyi performansını sürdürmesini dört gözle bekliyorlar.