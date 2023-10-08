David Beckham gözünü satılığa çıkarılan Manchester United'a dikti

Manchester United efsanesi David Beckham, Kırmızı Şeytanlarda kulübü satın alacak doğru kişiyi tanıdığını söyledi.

Glazer Ailesi, Manchester United'ı satıyor

Ratcliffe ve Şeyh Jassim kulüple ilgileniyor

Beckham ideal sahibi tanıdığını söyledi

NE OLDU? Glazer Ailesi, Jim Ratcliffe ve Şeyh Jassim'in teklif verdiği Manchester United'ı satılığa çıkardı. Katar Şeyhi Jassim bin Hamad al-Thani, Manchester United'ın tüm haklarını satın almak için 5 milyar aterlinlik resmi teklifte bulunmuştu. Bu teklif, Körfez'de futbola yatırımların daha da artabileceği düşüncesiyle Glazer Ailesi tarafından geri çevrilmişti. David Beckham kulüpteki belirsizlik devam ederken Kırmızı Şeytanları satın alabilecek doğru kişiyi tanıdığını söyledi.

NE SÖYLENDİ? Sky Sports'a konuşan Beckham şunları söyledi: "Bence Ten Hag iyi bir teknik direktör. Şu an zor bir dönem, kulüpte çok fazla ses yükseliyor. Hepimiz bu seslerin bitmesini ve bir karara varılmasını istiyoruz. Dünyanın en büyük kulüplerinden biriyiz ve istikrar istiyoruz. Bence en önemlisi bu. Hepimizin elini taşın altına koyması için bazı favorileri var. Tekrar zirveye çıkmak istiyoruz. Bunu yapacak doğru insanı tanıdığıma inanıyorum." David Beckham'a bu kişinin Şeyh Jassim olup olmadığı sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Göreceğiz."

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ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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SIRADA NE VAR? Söylenenlere göre Glazer Ailesi, Katarlı Şeyh Jassim bin Hamad al-Thani'nin 5 milyar sterlinlik teklifini değerlendiriyor ve bu teklif, Manchester United'ın satın alınması için sunulan en yüksek teklif olarak dikkat çekiyor.