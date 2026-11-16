David Beckham dava açtı, tam 38 (!) milyon euro talep ediyor

Reklam

Uluslararası basında yer alan haberlere göre öfkeli Sir David Beckham, parfüm üreticisi Coty'yi mahkemeye verdi. Eski yıldız futbolcu, kendi parfümlerinin bir benzin istasyonundaki indirim sepeti de dahil olmak üzere çeşitli yerlerde satıldığını öğrendi. Mahkeme belgelerine göre Beckham, 38 milyon euro talep ediyor.

Beckham, kendi adıyla 30'dan fazla parfümü piyasaya süren Coty ile yıllardır çalışıyor. Parfümlerin Birleşik Krallık'taki fiyatı genellikle şişe başına yaklaşık 20 sterlin. Ancak Beckham'ın adının ticari haklarını yöneten DB Ventures'a göre Coty, satış noktalarına ilişkin anlaşmalara uymadı.

DB Ventures, New York'taki Yüksek Mahkeme'ye sunduğu belgelerde parfümlerin Beckham'ın isteklerine aykırı biçimde satıldığını belirtiyor. Ürünlerin, Britanyalı indirim mağazaları zinciri Poundland'de ve bir benzin istasyonundaki "indirim sepetinde" bulunduğu öne sürülüyor.

Beckham'ın avukatlarına göre ürünlerin bu tür yerlerde satılması, markasının imajına zarar veriyor. DB Ventures, eski İngiltere millî futbolcusunun oluşturduğu seçkin ve lüks imajı titizlikle korumak istiyor. Avukatlar mahkemeye sundukları belgelerde Coty'yi "çaresizlik ve açgözlülükle" bile suçluyor.

Reklam Reklam

DB Ventures'a göre Coty, Beckham'ın ürünlerinden en az 24 milyon dolarlık (22 milyon euronun üzerinde) satışını onaylanmamış mağazalar aracılığıyla gerçekleştirdi. Şirket bu nedenle toplam 41 milyon dolar, yani yaklaşık 38 milyon euro tazminat ve telafi bedeli talep ediyor.

Related Topics

Ayrıca Coty'nin net cirosunu 123 milyon dolar eksik bildirdiği öne sürülüyor. Beckham'ın şirketi, kendi açıklamasına göre bu yüzden yaklaşık altı milyon dolarlık telif gelirinden mahrum kaldı. Coty ise savunmasını sunarak mahkemeden davayı reddetmesini istedi.

Coty, Beckham'ın parfümlerini Poundland aracılığıyla sattığını reddediyor. Üretici ayrıca parfümlerin hangi satış noktalarında sunulacağına kendisinin karar verebileceğini savunuyor.

Reklam

Beckham, 2013'te futbolu bıraktı ve ardından büyük bir iş imparatorluğu kurdu. Britanya basınına göre, kazançlı Dünya Kupası iş birliklerinin de katkısıyla bu yıl 51 milyon dolar temettü aldı.

İş dünyasında başarılı olan eşi Victoria ile birlikte çiftin toplam serveti, en son Sunday Times Rich List'te yaklaşık 1,4 milyar euro olarak tahmin ediliyor.