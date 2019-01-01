David Alaba'dan ayrılık sinyalleri

8 sezondur Bayern Münih forması giyen David Alaba, ilerleyen sezonlarda farklı bir ligde forma giyebileceğini söyledi.

2012 senesinden bu yana ekiplerinden 'in formasını giyen Avusturyalı sol bek David Alaba, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu

Avusturyalı milli oyuncu, Bavyera ekibinde şimdiye kadar 335 maça çıktı ve bu süreç boyunca başarılı bir performans ortaya koyarak adını dünyanın en iyi sol bekleri arasında geçirmeyi başardı. Sözleşmesi 2021 Haziran ayında bitecek olan oyuncunun opsiyonları arasında ekiplerinden ve , Premier Lig ekiplerinden ise bulunuyor.

Bild'e konuşan 26 yaşındaki sol bek, "Başka bir kulüpte oynadığımı hayal etmeye çalışıyorum fakat şu anda Bayern Münih'te çok mutluyum." dedi.

Gelecek sezonlar için de yorumda bulunan Alaba, "Burada her yıl yeni mücadeleler ve yeni hedeflerimiz oluyor. Bu yüzden burada her zaman baskı olacaktır. Şu anda Bayern Münih'te çok mutluyum fakat önümüzdeki yıllarda için de kendimi başka kulüplerde hayal edebiliyorum."

İlerleyen dönemlerde hangi ligleri tercih edebileceğinin sorulması üzerine Alaba, "Şu anda aklımdaki ligler İngiltere ve İspanya. İspanya'nın iki büyük kulübünden birinde yani Barcelona veya Real Madrid'de forma giymek isterim. Ayrıca Premier Lig'deki büyük kulüpler de tercihlerim arasında olabilir.

Alaba, verdiği röportajda küçük yaşlardan bu yana Arsenal taraftarı olduğunu ve İngiliz ekibini halen desteklemeye devam ettiğini anlatırken, "Küçükken Arsenal'i desteklerdim ve halen destekliyorum. Bir kere Arsenal taraftarı olduğunuzda tüm hayatınız boyunca öyle oluyorsunuz." diye konuştu.