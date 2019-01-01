David Alaba'dan ayrılık sinyalleri
2012 senesinden bu yana Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in formasını giyen Avusturyalı sol bek David Alaba, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu
Avusturyalı milli oyuncu, Bavyera ekibinde şimdiye kadar 335 maça çıktı ve bu süreç boyunca başarılı bir performans ortaya koyarak adını dünyanın en iyi sol bekleri arasında geçirmeyi başardı. Sözleşmesi 2021 Haziran ayında bitecek olan oyuncunun opsiyonları arasında La Liga ekiplerinden Barcelona ve Real Madrid, Premier Lig ekiplerinden ise Arsenal bulunuyor.
Bild'e konuşan 26 yaşındaki sol bek, "Başka bir kulüpte oynadığımı hayal etmeye çalışıyorum fakat şu anda Bayern Münih'te çok mutluyum." dedi.
Futbol dünyasının 'okumuş' adamları
Gelecek sezonlar için de yorumda bulunan Alaba, "Burada her yıl yeni mücadeleler ve yeni hedeflerimiz oluyor. Bu yüzden burada her zaman baskı olacaktır. Şu anda Bayern Münih'te çok mutluyum fakat önümüzdeki yıllarda için de kendimi başka kulüplerde hayal edebiliyorum."
İlerleyen dönemlerde hangi ligleri tercih edebileceğinin sorulması üzerine Alaba, "Şu anda aklımdaki ligler İngiltere ve İspanya. İspanya'nın iki büyük kulübünden birinde yani Barcelona veya Real Madrid'de forma giymek isterim. Ayrıca Premier Lig'deki büyük kulüpler de tercihlerim arasında olabilir.
Alaba, verdiği röportajda küçük yaşlardan bu yana Arsenal taraftarı olduğunu ve İngiliz ekibini halen desteklemeye devam ettiğini anlatırken, "Küçükken Arsenal'i desteklerdim ve halen destekliyorum. Bir kere Arsenal taraftarı olduğunuzda tüm hayatınız boyunca öyle oluyorsunuz." diye konuştu.